Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    सिर्फ PM पैकेज वाले कश्मीरी हिंदुओं को ही क्यों निशाना? आतंकी धमकियों पर फारूक अब्दुल्ला का सवाल, जांच की मांग की

    By Digital Desk Edited By: Dallu Slathia
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 01:15 PM (IST)

    NC अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों को मिल रही धमकियों पर हैरानी जताई और गृह मंत्रालय से जांच की मांग की। उन्होंने कहा, 'सिर्फ PM ...और पढ़ें

    फारूक अब्दुल्ला (फाइल फोटो)

    फारूक अब्दुल्ला (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. अब्दुल्ला ने कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों को मिल रही धमकियों पर हैरानी जताई।

    2. गृह मंत्रालय से मामले की गहन जांच कराने की मांग की।

    3. पीएम पैकेज कर्मचारियों को ही निशाना बनाने पर सवाल उठाए।

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी हिंदुओं कर्मचारियों को मिल रही धमकियों की खबरों पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि इस मामले में कुछ गड़बड़ लग रही हैउन्होंने गृह मंत्रालय से इसकी जांच की मांग की है।

    तीन बार मुख्यमंत्री रहे अब्दुल्ला ने पत्रकारों से बात करते हुए सवाल किया कि पीएम पैकेज वाले कर्मचारियों को ही खास तौर पर क्यों धमकाया जा रहा है, जबकि कश्मीरी हिंदू समुदाय के अन्य सदस्य को ऐसी धमकियां नहीं मिली हैं, जिनमें सरकारी अधिकारी और अलग-अलग पार्टियों के नेता भी शामिल हैं।

    सरकारी अफसरों और नेताओं को क्यों नहीं बनाया निशाना?

    अब्दुल्ला ने कहा, 'मुझे हैरानी है। उन्हें धमकियां क्यों मिलीं? ये धमकियां कहां से आईं? सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं, बल्कि दूसरे लोग भी हैं जैसे हिंदू सरकारी अधिकारी और हर पार्टी के नेता। उन्हें धमकियां क्यों नहीं मिलीं? सिर्फपीएम पैकेज वाले कर्मचारियों को धमकियां क्यों मिलीं?'

    गृह मंत्रालय इस मामले की जांच करे

    अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस मामले की जांच करनी चाहिए, क्योंकि जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ चुनी हुई सरकार के हाथ में नहीं है, बल्कि इसमें उपराज्यपाल के नेतृत्व वाला प्रशासन भी शामिल है। उन्होंने कहा, 'सोशल मीडिया वगैरह का इस्तेमाल करके ऐसा करने वाले ये लोग कौन हैं? इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है और इसकी जांच होनी चाहिए।'

    खबरें और भी

     कश्मीरी पंडितों को ट्रांज़िट कैंपों में बसाना सही नहीं

    NC अध्यक्ष ने माना कि कश्मीरी पंडितों को अभी भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब्दुल्ला ने कहा, 'उनसे किए गए वादों का क्या हुआ?' पीएम पैकेज के तहत रोजगार की पहल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनके खुद के मुख्यमंत्री रहते हुए शुरू की गई थी, जब कश्मीरी हिंदुओं को घाटी में वापस लाने, उन्हें रोजगार देने और उनके बसने में मदद करने की कोशिशें की गई थीं। हमें उम्मीद थी कि उनके परिवार और दूसरे लोग भी यहां आकर बसेंगे।'

    हालाँकि, अब्दुल्ला ने वापस आने वाले कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को ट्रांज़िट आवास में रखने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि उन्हें आखिरकार आम आबादी के बीच रहने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने कहा, "कश्मीरी पंडितों को ट्रांज़िट कैंपों में बसाना सही नहीं है। उन्हें लोगों के बीच रहना चाहिए।