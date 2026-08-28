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'फारूक अब्दुल्ला की चुनौती स्वीकार', सांसद रुहुल्लाह मेहदी ने लोकसभा और NC से इस्तीफा देने का किया एलान

By Naveen Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Updated: Fri, 28 Aug 2026 07:40 PM (IST)

श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने फारूक अब्दुल्ला की चुनौती स्वीकार कर नवंबर में नेकां और लोकसभा से इस्तीफा देने की घोषणा की है।

फारूक की चुनौती पर रुहुल्लाह का करारा पलटवार, नवंबर में नेकां और लोकसभा से देंगे इस्तीफा।

फारूक की चुनौती पर रुहुल्लाह का करारा पलटवार, नवंबर में नेकां और लोकसभा से देंगे इस्तीफा।

HighLights

  1. रुहुल्ला मेहदी नवंबर में नेकां और लोकसभा से इस्तीफा देंगे

  2. अनुच्छेद 370 बहाली पर नेकां नेतृत्व से असहमति मुख्य कारण

  3. फारूक अब्दुल्ला की चुनौती स्वीकार कर उपचुनाव लड़ने के संकेत

नवीन नवाज, श्रीनगर। नेकां के भीतर दबा असंतोष अब खुली बगावत में बदल गया है। श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की चुनौती स्वीकार करते हुए नवंबर में लोकसभा और नेकां दोनों से इस्तीफा देने का एलान कर दिया है।

तीन नवंबर को अपने पिता आगा सैयद मेहदी की बरसी पर इस्तीफा देने का संकेत देकर रुहुल्ला ने साफ कर दिया है कि अब उनका टकराव केवल पार्टी की नीतियों से नहीं, बल्कि उसके शीर्ष नेतृत्व से भी है। इस्तीफे के बाद श्रीनगर में होने वाला उपचुनाव रुहुल्ला बनाम नेकां की सीधी राजनीतिक लड़ाई में बदल सकता है।

रुहुल्ला लंबे समय से नेकां नेतृत्व की राजनीतिक दिशा पर सवाल उठाते रहे हैं। उनका सबसे बड़ा विरोध इस बात को लेकर है कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों में बदलाव के बाद पार्टी ने विशेष संवैधानिक दर्जे और अधिकारों की बहाली के मुद्दे पर अपने चुनावी तेवरों के अनुरूप पर्याप्त राजनीतिक संघर्ष नहीं किया।

उनका आरोप है कि सत्ता में आने के बाद नेकां का जोर अब मुख्य रूप से राज्य का दर्जा बहाल कराने तक सिमट गया है। उनके करीबियों के अनुसार, वह अगले दो माह कश्मीर में एक जनसंपर्क अभियान चलाएंगे और वादी के लगभग हर शहर,गांव में जाकर लोगों को अपने एजेंडे और उन हालात से अवगत कराएंगे जिनके चलते वह इस्तीफा देने जा रहे हैं।

रुहुल्ला के लिए यह केवल राजनीतिक रणनीति का सवाल नहीं है। वह लगातार कहते रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर से छीने गए संवैधानिक अधिकारों की बहाली ही संघर्ष का मूल लक्ष्य होना चाहिए। इसी मुद्दे पर वह पार्टी नेतृत्व से कई बार असहमति जता चुके हैं। यहां तक कि उन्होंने नेतृत्व पर ‘समर्पण के रास्ते’ पर बढ़ने का आरोप लगाया है।

फारूक ने दी थी जनाधार साबित करने की चुनौती

दोनों नेताओं के बीच खाई तब और चौड़ी हो गई जब फारूक अब्दुल्ला ने रुहुल्ला को लोकसभा से इस्तीफा देकर दोबारा जनता के बीच जाने की चुनौती दी। फारूक का कहना था कि यदि श्रीनगर से 2024 में मिली जीत रुहुल्लाह के व्यक्तिगत जनाधार का परिणाम थी, तो उन्हें इस्तीफा देकर फिर से जनता का फैसला लेना चाहिए।

रुहुल्ला ने चुनौती को टालने के बजाय स्वीकार कर लिया। उन्होंने पहले ही संकेत दिया था कि फारूक अब्दुल्ला उनसे कुछ मांगेंगे तो वह उन्हें निराश नहीं करेंगे। अब नवंबर में इस्तीफे के एलान ने इस राजनीतिक तकरार को निर्णायक मोड़ दे दिया है।

श्रीनगर में होगा सबसे बड़ा शक्ति-परीक्षण

इस्तीफे के बाद यदि श्रीनगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होता है और रुहुल्ला निर्दलीय मैदान में उतरते हैं, तो यह चुनाव केवल सांसद चुनने तक सीमित नहीं रहेगा। रुहुल्ला ने संकेत दिया है कि वह इस्तीफे के बाद बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। यह तय करेगा कि श्रीनगर में असली राजनीतिक ताकत किसके पास है- रुहुल्ला के व्यक्तिगत जनाधार के पास या नेकां के संगठन और फारूक अब्दुल्ला की राजनीतिक विरासत के पास।

रुहुल्ला की जीत नेकां नेतृत्व के लिए बड़ा राजनीतिक झटका होगी। इससे यह संदेश जाएगा कि पार्टी के पारंपरिक आधार में भी नेतृत्व की मौजूदा रणनीति को लेकर असंतोष है। दूसरी ओर नेकां उम्मीदवार की जीत फारूक के उस दावे को मजबूत करेगी कि 2024 की जीत में पार्टी संगठन की भूमिका निर्णायक थी।

सत्ता में आई नेकां, फिर भी नहीं थमा टकराव

2024 में जम्मू-कश्मीर में नेकां की सत्ता में वापसी के बाद भी रुहुल्लाह का असंतोष शांत नहीं हुआ। वह सरकार और पार्टी नेतृत्व से लगातार जवाबदेही मांगते रहे। उनका तर्क रहा है कि जनता से किए गए वादों और सत्ता में आने के बाद अपनाई गई राजनीति के बीच अंतर नहीं होना चाहिए।अब उनका इस्तीफा नेकां के लिए दोहरी चुनौती है। एक ओर पार्टी को अपने भीतर के असंतोष से निपटना होगा, दूसरी ओर श्रीनगर में अपनी राजनीतिक पकड़ साबित करनी होगी।

अगला कदम क्या होगा?

रुहुल्ला के अगले राजनीतिक कदम को लेकर अटकलें तेज हैं। उनके करीबियों के मुताबिक कांग्रेस या पीडीपी में जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने स्वयं किसी दल में शामिल होने की पुष्टि नहीं की है।उनके पिता आगा सैयद मेहदी कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में रहे थे और वर्ष 2000 में आतंकियों ने कनिहामा-मागाम में एक बारुदी सुरंग धमाके में उनके वाहन को उड़ा दिया था। इसमें आगा सैयद अपने तीन अंगरक्षकों व दो अन्य नागरिकों संग बलिदानी हा गए थे।

फिलहाल इतना तय है कि फारूक अब्दुल्ला की चुनौती ने नेकां के भीतर की दरार को सार्वजनिक कर दिया है। अब श्रीनगर का अगला चुनाव तय करेगा कि यह लड़ाई एक नाराज सांसद की है या बदलते राजनीतिक जनाधार की।