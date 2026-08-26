'कब तक दिल्ली से भीख मांगोगे? इज्जत के लिए गुलामी...', बिजली बिल बढ़ोतरी और 370 पर फारूक अब्दुल्ला का आया बड़ा बयान

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने की सीख देते हुए कहा कि कब तक दिल्ली से भीख मांगते रहोगे। उन्हाेंने कहा कि एक तरफ अनुच्छेद 370 की बहाली चाहते हो और दूसरी तरफ भीख मांगते हो, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती।

आज यहां पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों द्वारा बिजली शुल्क में बढ़ोतरी संबंधी सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भाई मुझे बताओ, कब तक गुलाम रहोगे। कभी तो अपने पांव पर खड़े होना है। कब खड़े होगे। एक तरफ कहते हो कि 370 चाहिए और दूसरी तरफ दिल्ली से भीख मांगते हो।