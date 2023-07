पुलवामा में मां ज्‍वाला देवी की जयंती पर कश्‍मीरियत व सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल दिखी। क्या हिंदू तो क्या मुस्लिम... सभी मां ज्वाला की जयंती मनाने के लिए सुबह से ही मंदिर पहुंचने लगे थे। कश्मीरी हिंदू महाराज कृष्ण रैना ने कहा कि सामान्यत आषाढ़ चतुर्दशी जुलाई में आती है। इसी दिन मां ज्वाला की जयंती होती है। देशभर से श्रद्धालु यहां आते हैं।

पुलवामा में मां ज्वाला देवी की जयंती पर दिखी कश्मीरियत व सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल, मुस्लिम भी हुए शामिल

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो: दक्षिण कश्मीर में पुलवामा जिले के खिरयु में पहाड़ी पर स्थित मां ज्वाला देवी के मंदिर में रविवार को आषाढ़ चतुर्दशी पर कश्मीर की सदियों पुरानी कश्मीरियत और सांप्रदायिक सौहार्द की परंपरा जीवंत नजर आई। क्या हिंदू तो क्या मुस्लिम... सभी मां ज्वाला की जयंती मनाने के लिए सुबह से ही मंदिर पहुंचने लगे थे। कश्मीरी हिंदू महाराज कृष्ण रैना ने कहा कि सामान्यत: आषाढ़ चतुर्दशी जुलाई में आती है। इसी दिन मां ज्वाला की जयंती होती है। हिंदू और मुस्लिम दोनों हुए शामिल देशभर से श्रद्धालु यहां आते हैं। सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम भी इसमें शामिल होते हैं। कश्मीरी हिंदू संजय ने कहा कि मां ज्वाला का यह मंदिर सदियों पुराना है। यहां हर वर्ष मेला लगता है। यहां हवन भी हुआ है। हमने यहां कश्मीर में शांति और खुशहाली की बहाली की कामना की है। हमने मां से आशीर्वाद मांगा है कि जैसे 1990 से पहले यहां सब मिलकर रहते थे, उसी तरह का माहौल हो। हम जैसे जो लोग यहां अपना सबकुछ छोड़कर कश्मीर से बाहर जाने को मजबूर हुए थे, फिर आकर यहां बसें। हिंदुओं का नहीं, बल्कि हम कश्मीरियों का धर्मस्थल है- रईस अहमद मंदिर की सीढ़ियां उतर रहे रईस अहमद ने कहा कि यह हिंदुओं का नहीं, बल्कि हम कश्मीरियों का धर्मस्थल है। कश्मीरी हिंदू और कश्मीरी मुस्लिम एक हैं। दोनों को आप कश्मीर या एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। कश्मीर में आपसी भाईचारे की यह जीवंत परंपरा रही है। दक्षिण कश्मीर से लोकसभा सदस्य एवं नेशनल कान्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता जस्टिस (सेवानिवृत्त) हसनैन मसूदी भी मां ज्वाला देवी के मंदिर में शीश नवाने पहुंचे। उन्होंने कहा कि मां ज्वाला देवी का मेला और उनकी पूजा तो हमारी सांस्कृतिक सभ्यता का प्रतीक है। यह पूरे इलाके का एक परंपरागत त्यौहार है। यह हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंगर सेवा में जुटे अविनाश कुमार ने कहा कि यह तो माता का प्रसाद है। यहां सभी मिलकर काम करते हैं और बिना किसी भेदभाव के माता का प्रसाद ग्रहण करते हें।

