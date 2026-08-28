'आतंकवाद का सफाया हमारी पहली प्राथमिकता...', कश्मीर में पदभार संभालते ही एक्शन मोड में नए IG सुजीत कुमार

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ अभियानों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात करते हुए नवनियुक्त पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) कश्मीर जोन सुजीत कुमार ने शुक्रवार को कहा कि आतंकवाद विरोधी अभियान हमेशा से पुलिस की प्राथमिकता रहे हैं और आगे भी रहेंगे। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि कश्मीर जोन पुलिस उनकी सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

आईजीपी ने पदभार ग्रहण करने के बाद श्रीनगर के अपने पहले दौरे में हजरतबल सहित उन क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, जहां ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने की संभावना थी। उन्होंने पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय की समीक्षा भी की।

पत्रकारों से बातचीत में आईजीपी ने स्पष्ट किया कि कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ अभियान पुलिस की रणनीति का केंद्र हैं। हाल के दिनों में आतंकवाद विरोधी अभियानों में आई तेजी के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'हमारे अभियान पहले भी पहली प्राथमिकता थे और आज भी हैं।'

सुरक्षा व्यवस्था की जमीनी स्थिति का जायजा लेते हुए सुजीत कुमार ने हजरतबल में बड़े धार्मिक जमावड़े को देखते हुए तैनाती, भीड़ प्रबंधन और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों के दौरान पुलिस का प्रयास रहेगा कि सुरक्षा के साथ-साथ लोगों को सुचारु आवागमन की सुविधा भी मिले। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि बड़े जमावड़ों के दौरान सुरक्षा उपायों के कारण आम लोगों को कुछ असुविधा हो सकती है।

आईजीपी ने जनता से शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा, 'जोनल पुलिस हमेशा आपके साथ है।' उन्होंने ईद-ए-मिलाद के अवसर पर नमाज के लिए एकत्र होने वाले लोगों का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे मौकों पर सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए जनता का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के दौरान सुजीत कुमार ने पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ अभियान के साथ-साथ आम नागरिकों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने को पुलिस की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल किया।