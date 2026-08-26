'खुशी से नहीं मजबूरी में बढ़ाई बिजली की रेट, दोबारा वृद्धि...'; CM उमर अब्दुल्ला का पलटवार, विपक्ष के फैसलों का खोला हिसाब

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को टंगमर्ग में विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया। बिजली महंगी करने के फैसले की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए उमर ने कहा कि यह सरकार का शौक या पसंद नहीं, बल्कि मजबूरी में लिया गया फैसला है।

साथ ही उन्होंने उपभोक्ताओं को भरोसा दिलाया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में बिजली दरों में अब और बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। टंगमर्ग में जनसभा को संबोधित करते हुए उमर ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वे यह कहने में गलत नहीं हैं। हमने बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं। मैं इसे स्वीकार करता हूं।

हमने यह खुशी-खुशी नहीं किया। हम ऐसा करने के लिए मजबूर थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि चार वर्ष बाद बिजली दरों में बढ़ोतरी की गई है, जबकि इस अवधि में देश में महंगाई करीब 19 से 20 प्रतिशत तक बढ़ चुकी है।

विपक्ष को दिखाया आईना उमर ने बिजली दरों को लेकर विपक्ष के हमले को राजनीतिक अवसरवाद करार देते हुए पिछली सरकारों के फैसलों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान बिजली दरों में करीब 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। वहीं, पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार के कार्यकाल में भी महबूबा मुफ्ती के मुख्यमंत्री रहते बिजली दरों में करीब 13.5 से 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।



भाजपा और पीडीपी पर निशाना साधते हुए उमर ने कहा कि जब ये दल सरकार में थे और चार वर्ष पहले बिजली दरें बढ़ाई गई थीं, तब उन्होंने करीब 15 प्रतिशत की वृद्धि की थी। महबूबा मुफ्ती सरकार पर हमला तेज करते हुए उन्होंने कहा कि पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार के समय लिए गए फैसलों का खामियाजा आज उनकी सरकार को भुगतना पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने विपक्ष से सीधा सवाल दागा उमर ने माना कि बिजली दरों में वृद्धि से आम उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ पड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की परेशानी को समझती है और आगे राहत देने का प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आश्वासन दिया, “मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि, ईश्वर ने चाहा तो, इस सरकार के कार्यकाल में और उसके बाद भी बिजली की कीमतों में और कोई बढ़ोतरी न की जाए।”