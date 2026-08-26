ईद-ए-मिलाद-उन-नबी पर LG-CM ने दी शुभकामनाएं; जम्मू-कश्मीर में हाई अलर्ट; DGP ने की उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के अवसर पर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, समाज कल्याण तथा शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने पैगंबर हजरत मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं को शांति, करुणा, समानता, सहिष्णुता और भाईचारे का शाश्वत संदेश बताते हुए लोगों से इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद का जीवन और उनकी शिक्षाएं पूरी मानवता के लिए शांति, समानता और करुणा की शाश्वत प्रेरणा हैं।

उन्होंने लोगों से प्रेम, दया और सार्वभौमिक भाईचारे के मूल्यों पर चलने तथा अधिक सौहार्दपूर्ण, समावेशी और एकजुट समाज के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लेने की अपील की।

मानव सेवा पर आधारित संदेश की याद

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ईद-ए-मिलाद-उन-नबी पैगंबर मोहम्मद के करुणा, दया, सहिष्णुता और मानव सेवा पर आधारित संदेश की याद दिलाता है। उन्होंने लोगों से इन आदर्शों को दैनिक जीवन में अपनाने और समाज के सभी वर्गों के बीच एकता, भाईचारा तथा आपसी सम्मान को बढ़ावा देने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर के लोगों की शांति, समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हुए उम्मीद जताई कि यह पावन अवसर क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द, आपसी समझ और सेवा की साझा भावना को और मजबूत करेगा। मंत्री सकीना इट्टू ने भी प्रदेशवासियों को ईद-ए-मिलाद-उन-नबी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पवित्र अवसर पैगंबर मोहम्मद के जीवन से जुड़े करुणा, दया और मानव सेवा के शाश्वत मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी ईद मिलाद-उन-नबी, उसके बाद आने वाले शुक्रवार, रक्षाबंधन सहित जम्मू-कश्मीर में होने वाले आगामी धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है।

जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नलिन प्रभात ने मंगलवार को पीसीआर कश्मीर में उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को सभी संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पुख्ता सुरक्षा, निगरानी और यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में विशेष डीजीपी कोऑर्डिनेशन, कश्मीर एवं जम्मू जोन के आईजीपी, सभी रेंज के डीआईजी, जम्मू-कश्मीर के सभी जिलों के एसएसपी/पुलिस जिला प्रमुख, एसएसपी पीसीआर कश्मीर, एआईजी (सीटी एंड इंट) पीएचक्यू समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सुरक्षा तैयारियों, बलों की तैनाती, भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और विभिन्न आयोजनों के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई।

बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना डीजीपी ने प्रमुख दरगाहों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। खास तौर पर दरगाह हजरतबल समेत उन प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने को कहा गया, जहां ईद मिलाद-उन-नबी के अवसर पर रातभर इबादत और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है। उन्होंने सभी फील्ड इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय और किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

नलिन प्रभात ने संवेदनशील एवं असुरक्षित माने जाने वाले स्थानों पर निगरानी बढ़ाने तथा रणनीतिक और अधिक भीड़ वाले इलाकों में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही प्रमुख धार्मिक स्थलों और जुलूस मार्गों के आसपास प्रभावी यातायात नियंत्रण एवं रूट मैनेजमेंट प्लान तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि श्रद्धालुओं की आवाजाही सुचारु बनी रहे और किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

रक्षाबंधन को लेकर भी सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था की समीक्षा बैठक में रक्षाबंधन को लेकर भी सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था की समीक्षा की गई। डीजीपी ने बाजारों और मंदिरों में अग्रिम सुरक्षा एवं यातायात प्रबंध करने के साथ प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए।