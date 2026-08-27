जम्मू-कश्मीर के छात्रों के लिए खुशखबरी! अब 10वीं के बाद नहीं छूटेगी पढ़ाई, सरकार ने तैयार किया बड़ा प्लान

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने विद्यार्थियों को 10वीं के बाद शिक्षा से जोड़कर रखने और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर नामांकन बढ़ाने की दिशा में व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सिविल सचिवालय में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए 714 हाई स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से के-12 कम्पोजिट स्कूलों में तब्दील करने के रोडमैप की समीक्षा की।



सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य 10वीं कक्षा के बाद विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होने की स्थिति को रोकना है। खासतौर पर ऐसे दूरदराज और भौगोलिक रूप से कठिन इलाकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों को अपने गांव या क्षेत्र से बाहर जाना पड़ता है। स्कूलों के उन्नयन से विद्यार्थियों को अपने ही क्षेत्र में आगे की शिक्षा जारी रखने का अवसर मिलने की उम्मीद है।

जरूरत के हिसाब से होगा स्कूलों का विस्तार बैठक में स्पष्ट किया गया कि स्कूलों को अपग्रेड करने की प्रक्रिया केवल संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगी। प्रत्येक स्कूल की जरूरत का आकलन करते हुए शिक्षकों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। मौजूदा मानव संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने और स्कूलों के वर्तमान नेटवर्क को अधिक प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया।

जीईआर बढ़ाने पर सरकार की नजर जम्मू-कश्मीर में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (जीईअार) में सुधार भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने के साथ स्कूलों में शैक्षणिक सुविधाओं को मजबूत करने की योजना है। सरकार का मानना है कि कक्षा 11वीं और 12वीं तक शिक्षा की पहुंच बढ़ने से अधिक संख्या में विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे।

केंद्र से भी लिया जाएगा सहयोग स्कूलों के उन्नयन के लिए आवश्यक वित्तीय और अन्य संसाधनों को जुटाने के लिए केंद्र सरकार के साथ समन्वय पर भी बैठक में चर्चा हुई। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत उपलब्ध सहायता का उपयोग करते हुए स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की योजना बनाई जा रही है।