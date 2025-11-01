Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लद्दाख में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर इतनी रही तीव्रता; घरों से बाहर निकले लोग

    By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 08:57 PM (IST)

    शनिवार शाम लद्दाख के लेह में भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.1 मापी गई। भूकंप आते ही लोग घरों से बाहर निकल आए और अफरा-तफरी मच गई। फिलहाल किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    लद्दाख में महसूस किए गए भूकंप के झटके। सांकेतिक फोटो

    डिजिटल डेस्क, लेह। लद्दाख के लेह में शनिवार शाम अचानक धरती डोलने लगी। लेह में भूकंप के झटके महसूस किए गए। पांच बजकर 42 मिनट पर भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई।

    घरती डोलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई। लोग घरों से बाहर निकलने लगे। हालांकि, खबर लिखने तक जान-माल के नुकसान की जानकारी नहीं है।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें