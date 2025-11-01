लद्दाख में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर इतनी रही तीव्रता; घरों से बाहर निकले लोग

डिजिटल डेस्क, लेह। लद्दाख के लेह में शनिवार शाम अचानक धरती डोलने लगी। लेह में भूकंप के झटके महसूस किए गए। पांच बजकर 42 मिनट पर भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई।

घरती डोलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई। लोग घरों से बाहर निकलने लगे। हालांकि, खबर लिखने तक जान-माल के नुकसान की जानकारी नहीं है।

