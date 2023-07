Srinagar: बारिश से खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा झेलम नदी का जलस्तर, घरों में घुसा पानी; जनजीवन अस्त-व्यस्त

जम्मू और कश्मीर में मानसून सक्रिय हो गया है। जिस कराण से अधिकतर जिलों में लगातार बारिश हो रही है। श्रीनगर में लगातार बारिश से झेलम नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। घरों में पानी घुसने लगा है। स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

श्रीनगर, एजेंसी। जम्मू और कश्मीर में मानसून सक्रिय हो गया है। जिस कराण से अधिकतर जिलों में लगातार बारिश हो रही है। वहीं, श्रीनगर में लगातार बारिश से झेलम नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। घरों में पानी घुसने लगा है। स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास कल हल्की बर्फबारी देखी गई है। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद खराब मौसम के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहां पर गाड़ियों के आवागमन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। रामबन से श्रीनगर की ओर 1.5 किमी आगे चंबा सेरी में सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। चिनाब का जल स्तर बढ़ने के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। #WATCH जम्मू-कश्मीर: श्रीनगर में लगातार बारिश से झेलम नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। घरों में पानी घुसने लगा है। स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। pic.twitter.com/vBC1PLrB6O July 9, 2023 सैकड़ों वाहन फंसे वहीं, जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के बाद उधमपुर में सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। इससे पहले, इससे पहले शनिवार को रामबन जिले में टनल 3 और 5 को जोड़ने वाली एक सड़क भूस्खलन के बाद क्षतिग्रस्त हो गई थी। इससे दोनों ओर तीन हजार से अधिक छोटे-बड़े वाहन फंस गए हैं। हजारों अमरनाथ यात्री भी रास्ते में फंसे हुए हैं।

