रिटायर्ड SP की हाथ की उंगली चबा गया कुत्ता, श्रीनगर के लाल बाजार में आवारा कुत्तों का बढ़ा आतंक

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। श्रीनगर के लाल बाजार इलाके के जरी मोहल्ला में एक रिटायर्ड पुलिस सुपरिटेंडेंट पर कुत्ते ने हमला कर उसके हाथ की उंगली काटी। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई हैं। बता देते हैं कि इलाके में यह बीते 24 घंटे के दौरान यह ऐसी तीसरी घटना है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जरी मोहल्ला के रहने वाले और रिटायर्ड पुलिस सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अमीन बुलबुल गर से किसी काम के लिए निकले थे कि रास्ते में पर एक आवारा कुत्ते ने उन पर हमला कर और उके दाएं हाथ पर अपना जबड़ा गाढ उनकी छोटी उंगली काट चबा दी। इस हमले में उनके हाथों व पैरों पर भी चोट आई है। चोटों की गंभीरता को देख उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया है।

बता देते हैं कि इलाके में बीते 24 घंटे के अंदर कुत्तों के काटने की यह तीन घटना है। सोमवार को भी इलाके में कुत्तों के हमलों की दो घटनाओं में तीन स्थानीय लोग घायल हो गए थे। तीसरी घटना के सामने आने के बाद, लोगों में दहशत फैल गई है और उन्होंने संबंधित अधिकारियों से आवारा कुत्तों की आबादी को कंट्रोल करने और आगे के हमलों को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील की है।