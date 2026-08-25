रिटायर्ड SP की हाथ की उंगली चबा गया कुत्ता, श्रीनगर के लाल बाजार में आवारा कुत्तों का बढ़ा आतंक
श्रीनगर के लाल बाजार में एक सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक पर आवारा कुत्ते ने हमला कर उनकी उंगली काट दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई।
HighLights
श्रीनगर में रिटायर्ड एसपी पर आवारा कुत्ते का हमला
कुत्ते ने दाहिने हाथ की छोटी उंगली काट दी
24 घंटे में लाल बाजार में यह तीसरी घटना है
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। श्रीनगर के लाल बाजार इलाके के जरी मोहल्ला में एक रिटायर्ड पुलिस सुपरिटेंडेंट पर कुत्ते ने हमला कर उसके हाथ की उंगली काटी। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई हैं। बता देते हैं कि इलाके में यह बीते 24 घंटे के दौरान यह ऐसी तीसरी घटना है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जरी मोहल्ला के रहने वाले और रिटायर्ड पुलिस सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अमीन बुलबुल गर से किसी काम के लिए निकले थे कि रास्ते में पर एक आवारा कुत्ते ने उन पर हमला कर और उके दाएं हाथ पर अपना जबड़ा गाढ उनकी छोटी उंगली काट चबा दी। इस हमले में उनके हाथों व पैरों पर भी चोट आई है। चोटों की गंभीरता को देख उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया है।
बता देते हैं कि इलाके में बीते 24 घंटे के अंदर कुत्तों के काटने की यह तीन घटना है। सोमवार को भी इलाके में कुत्तों के हमलों की दो घटनाओं में तीन स्थानीय लोग घायल हो गए थे।
तीसरी घटना के सामने आने के बाद, लोगों में दहशत फैल गई है और उन्होंने संबंधित अधिकारियों से आवारा कुत्तों की आबादी को कंट्रोल करने और आगे के हमलों को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील की है।
इन घटनाओं ने एक बार फिर श्रीनगर में कुत्तों के काटने के मामलों को लेकर बढ़ती चिंता को सामने ला दिया है, और लोग कुछ समय के उपायों के बजाय लगातार और असरदार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
स्थानीय लोगों ने संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि वे ऐसे संवेदनशली इलाकों की पहचान करें जहां आवारा कुत्तों की संख्यां बहुत अधिक हैं और तुरंत बचाव के उपाय करें ताकि लोग अपने घरों से निकलने में डर व खौफ महसूस ना करें।
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