'क्या संविधान के सपनों पर खरा उतरा भारत?', स्वतंत्रता दिवस पर महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार से पूछे कई सवाल

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की भाजपा सरकार पर राजनीतिक निशाना साधते हुए देश के संवैधानिक मूल्यों को लेकर सवाल खड़े किए।

बख्शी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आजादी के लिए देश के लोगों ने कुर्बानियां दी थीं। ऐसे में यह विचार करने की जरूरत है कि क्या आज भारत उस संवैधानिक दृष्टि और सपने पर खरा उतर रहा है, जिसके लिए स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माताओं ने संघर्ष किया था।

महबूबा ने कहा कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल समेत देश के नेताओं ने ऐसे भारत का सपना देखा था, जहां हर नागरिक गरिमा और स्वतंत्रता के साथ जीवन जी सके, अपनी पसंद के फैसले ले सके और उसे समान न्याय मिले। उन्होंने कहा कि आज हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या इन मूल्यों को वर्तमान समय में उसी तरह कायम रखा जा रहा है।

‘भाजपा सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए’ पीडीपी अध्यक्ष ने केंद्र की भाजपा नीत सरकार को घेरते हुए कहा कि 80 वर्ष बाद यह सवाल महत्वपूर्ण है कि संविधान में जिस भारत की कल्पना की गई थी, क्या वह सपना पूरी तरह साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर आत्ममंथन करना चाहिए कि देश संवैधानिक मूल्यों की दिशा में आगे बढ़ रहा है या कहीं पीछे तो नहीं जा रहा।

महबूबा ने कहा कि देश की आजादी केवल सत्ता हस्तांतरण का नाम नहीं थी, बल्कि इसके पीछे नागरिकों को अधिकार, सम्मान, स्वतंत्रता और समान अवसर देने की व्यापक सोच थी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जिन मूल्यों के लिए संघर्ष किया गया, उनकी रक्षा करना लोकतांत्रिक व्यवस्था की जिम्मेदारी है।

संविधान ने सभी को समान अधिकार का भरोसा दिया पूर्व मुख्यमंत्री ने संविधान निर्माण का उल्लेख करते हुए कहा कि डॉ. बीआर आंबेडकर के नेतृत्व में संविधान तैयार हुआ और कांग्रेस नेतृत्व समेत विभिन्न नेताओं ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। संविधान ने धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव से ऊपर उठकर सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और न्याय का भरोसा दिया।

उन्होंने कहा कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती इसी में है कि प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार मिले और किसी के साथ उसकी धार्मिक या सामाजिक पहचान के आधार पर भेदभाव न हो। महिला आरक्षण पर भी केंद्र को घेरा महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी महबूबा ने केंद्र सरकार से सवाल किया। उन्होंने कहा कि संसद ने महिला आरक्षण विधेयक 2023 में पारित कर दिया है और अब इसे लागू किए जाने की जरूरत है।