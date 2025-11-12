Language
    दिल्ली लाल किला हमले के मॉड्यूल का मुख्य सरगना था मौलवी इरफान, मास्टरमाइंड की पत्नी गिरफ्तार

    By Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 05:50 AM (IST)

    लाल किला हमले में शामिल आतंकियों को उकसाने के आरोप में मौलवी इरफान अहमद की पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मौलवी इरफान, जो श्रीनगर की एक मस्जिद में इमाम था, इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। वह इंटरनेट के माध्यम से विदेशी जिहादियों के संपर्क में था और युवाओं का ब्रेनवॉश करता था। वह जैश प्रमुख मसूद अज़हर के वीडियो भी दिखाता था।

    लाल किला हमले में शामिल आतंकियों को उकसाने के आरोप में मौलवी इरफान अहमद की पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लिया है।

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। लाल किला आत्मघाती हमले में शामिल आतंकी डॉ. उमर और उसके अन्य साथियों को इस्लाम के नाम पर आत्महत्या और विध्वंस के लिए कथित तौर पर उकसाने वाले मौलवी इरफान अहमद की पत्नी को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। दावा है कि मौलवी इरफान इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है।

    वह कई वर्षों से श्रीनगर के बाहरी इलाके नौगाम की एक मस्जिद में इमाम के तौर पर काम कर रहा था। वह इंटरनेट मीडिया के जरिए अफगानिस्तान में जिहादी तत्वों के संपर्क में भी था। पिछले महीने नौगाम में जैश के पोस्टर लगाए गए थे और उसके बाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए पहले पांच लोगों में से एक मौलवी इरफान अहमद था।

    जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, मौलवी इरफान अहमद कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता रखता है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले का निवासी मौलवी इरफान अहमद जीएमसी श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिक के तौर पर भी काम कर चुका है।

    डॉ. आदिल, डॉ. उमर और डॉ. मुजम्मिल जीएमसी श्रीनगर में उसके संपर्क में आए थे। वह अक्सर युवाओं को नौगाम मस्जिद में इस्लाम और मौजूदा हालात पर चर्चा करने के लिए बुलाता था और उनका ब्रेनवॉश करता था। वह अपने संपर्क में आने वाले युवाओं को जैश प्रमुख मसूद अज़हर के वीडियो भी दिखाता था।

    अधिकारियों ने बताया कि वह वीओआईपी और इंटरनेट के ज़रिए पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और अन्य देशों में जिहादी तत्वों के संपर्क में था। उन्होंने यह भी बताया कि मौलवी की पत्नी और आतंकवादी डॉ. उमर ने कई बार बातचीत की थी।