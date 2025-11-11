Delhi Blast: ISI का नया पैंतरा, बांग्लादेश में कश्मीरी छात्रों को बना रहा निशाना; जिहादी आतंकी संगठन सक्रिय

नवीन नवाज, श्रीनगर। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने कश्मीर में आतंकी हिंसा के दुष्चक्र को जारी रखने के लिए बांग्लादेश में पढ़ाई कर रहे जम्मू-कश्मीर के युवाओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आइएसआइ के एजेंट और बांग्लादेश में सक्रिय विभिन्न आतंकी संगठनों के माटिवेटर उनके साथ संपर्क बना उन्हें कश्मीर में इस्लाम के नाम पर आतंकी संगठनों की मदद के लिए उकसा रहे हैं।

जम्मू कश्मीर पुलिस से जुड़े सूत्रों के अनुसार, आइएसआइ के इस नए पैंतरे का खुलासा बांग्लादेश में पढ़ाई कर रहे कुछ छात्रों ने स्वयं किया है। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश में मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर के लगभग पांच हजार छात्र मेडिकल, इंजीनियरिंग व अन्य व्यावसायिक पाठयक्रमों में पढ़ाई कर रहे हैं।

जम्मू कश्मीर में आतंकरोधी अभियानों से जुढ़े सूत्रों ने बताया कि बांग्लादेश में एक बार फिर से हरकत उल जेहादी इस्लामी व कुछ अन्य जिहादी संगठन कश्मीर जिहाद के नाम पर सक्रिय हो गए हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ इन जिहादी संगठनों के नेटवर्क का इस्तेमाल अपने कश्मीर एजेंडे के लिए कर रही है। उन्होंने बताया हाल ही में लश्कर ए तैयबा ने भी बांग्लादेश में अपनी गतिविधियां शुरु की हैं।

हाफिज सईद ने अपने कुछ करीबियों को बांग्लादेश में आतंकी भर्ती के लिए भेजा है। इसके अलावा पाकिस्तान में बैठे कुछ कश्मीरी आतंकियों के भी गत दिनों बांग्लादेश का दौरा करने की सूचना है। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश के एक वरिष्ठ नेता अब्दुस सलाम पिंटु भी पुन: सक्रिय हो चुका है। वह स्वयं हरकतुल जिहादी इस्लामी बांग्लादेश नामक आतंक संगठन से जुढ़ृा रहा है।