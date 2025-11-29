जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जारी, कठुआ-सांबा जिले में चला व्यापक सर्च अभियान

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक जंग जारी है। शुक्रवार को कठुआ और सांबा जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों से लेकर श्रीनगर में भीतरी हिस्सों तक व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। ऊधमपुर जिले के पहाड़ी क्षेत्र बसंतगढ़ में तीन आतंकियों के देखे जाने की सूचना पर सुरक्षा बल ने चप्पा-चप्पा खंगाला।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बल ने एक नंबरदार को विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार कर बड़े आतंकी हमले के षड्यंत्र को विफल बना दिया। नंबरदार से एक आइईडी, चीन निर्मित दो ग्रेनेड, एक डेटोनेटर व अन्य साजो सामान मिला है।

जानकारी के अनुसार, ऊधमपुर के संवेदनशील बसंतगढ़ क्षेत्र में गुरुवार रात तीन आतंकी बक्करवाल समुदाय की ढोक (कच्चा छप्पर) पर खाना मांगने पहुंचे और कुछ देर बाद वहां से निकल गए। इस सूचना के बाद सुरक्षा बल ने ड्रोन की मदद से व्यापक तलाशी अभियान चलाया। देर शाम तक आतंकियों का सुराग नहीं लगा, लेकिन अभियान जारी है। इस बीच, पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने कठुआ के हीरानगर सेक्टर के विभिन्न संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान चलाया।

इसके अलावा सांबा जिला में भी पुलिस, स्पेशल आपरेशन ग्रुप (एसओजी) व अन्य सुरक्षा बल ने सीमा से सटे क्षेत्रों में अभियान चलाया। बता दें कि सर्दियों में सीमांत क्षेत्रों में कोहरे के करण सीमा पर घुसपैठ की आशंका बढ़ जाती है।

आतंकी ठिकाने में छिपाए थे विस्फोटक, बड़े धमाके की थी साजिश कश्मीर में पुलिस को अपने तंत्र से पता चला कि जिला पुलवामा के अवंतीपोरा के पास आतंकी विस्फोट करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इसके आधार पर पुलिस के एसओजी के जवानों ने सीआरपीएफ की 180वीं वाहिनी के जवानों के साथ अवंतीपोरा के पास घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया।

इसी दौरान सुरक्षाबल ने नजीर अहमद गनी को पकड़ा। वह नानेर गुज्जर बस्ती का नंबरदार है। सुरक्षा बल ने उसकी निशानदेही पर एक बाग में बनाए गए जैश के आतंकी ठिकाने से आइईडी व ग्रेनेड समेत अन्य साजो सामान बरामद किया। उसे उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने जैश व लश्कर के लिए बतौर ओवरग्राउंड वर्कर काम करने के बात स्वीकारी।

उसने बताया कि अवंतीपोरा के पास किसी बड़े धमाके, सुरक्षा बल पर ग्रेनेड हमले या उनके किसी वाहन को उड़ाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था।सीआरपीएफ की महिला कमांडो ने की पड़ताल श्रीनगर में सुबह सीआरपीएफ के महिला कमांडो दस्ते, बल के जवानों और पुलिस ने लालचौक और उसके साथ सटे कोकरबाजार, कोर्ट रोड की घेराबंदी करते हुए तलाशी अभियान चलाया।