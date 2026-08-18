स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम पर दंगल गर्ल जायरा वसीम की टिप्पणी से बढ़ा विवाद, स्कूली बच्चों के डांस वीडियो पर जताई आपत्ति

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री जायरा वसीम की जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड (जेकेडब्लयूबी) से जुड़े स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम पर की गई टिप्पणी ने इंटरनेट मीडिया और कश्मीरी समाज में नई बहस छेड़ दी है। जायरा ने रविवार को ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में सवाल उठाया कि मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारियों से जुड़े संस्थान को ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए, जिसमें स्कूली बच्चे, खासकर लड़कियां, लोकप्रिय गानों पर नृत्य करें।



जायरा ने कहा कि उन्होंने कश्मीर के एक स्कूल में 15 अगस्त को आयोजित कार्यक्रम की वीडियो क्लिप देखी, जो उनके अनुसार वक्फ बोर्ड से जुड़ा था। उन्होंने बोर्ड की भूमिका को उसके धार्मिक उद्देश्य के संदर्भ में सवालों के घेरे में रखा। उनका कहना था कि संस्थानों को बच्चों को केवल मंच पर प्रदर्शन करने के बजाय सोचने, सीखने, रचनात्मक गतिविधियों, चर्चा और समाज में योगदान के लिए प्रेरित करना चाहिए।



उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी आपत्ति बच्चों से नहीं, बल्कि संस्थानों द्वारा चुने गए कार्यक्रमों और मूल्यों से है। जायरा ने कहा कि धार्मिक उद्देश्य वाले संस्थानों को समुदाय के आध्यात्मिक, नैतिक और बौद्धिक विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए।



जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड केंद्र शासित प्रदेश में मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाता है। बोर्ड की अध्यक्ष सैयद दरख्शां अंदराबी हैं।

जायरा की सोच रूढ़िवादी जायरा की टिप्पणी के बाद इंटरनेट मीडिया पर प्रतिक्रियाएं बंटी हुई हैं। समर्थकों ने धार्मिक संस्थान की भूमिका पर उनके सवालों का समर्थन किया, जबकि आलोचकों ने इसे बच्चों की स्वतंत्रता दिवस गतिविधियों पर अनावश्यक आपत्ति बताया। कुछ लोगों ने कहा कि गीत-संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम भारतीय राष्ट्रीय उत्सवों का हिस्सा हैं।



लेखिका सोनम महाजन समेत कई लोगों ने जायरा के विचारों को रुढ़ीवादी बताया। वहीं, कुछ कश्मीरी इंटरनेट मीडिया यूजर्स ने धार्मिक संस्थानों की भूमिका को लेकर उनकी चिंता का समर्थन किया। रिपोर्ट लिखे जाने तक वक्फ बोर्ड की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी