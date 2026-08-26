प्रदूषण या कुछ और... डल झील में अचानक क्यों मर रही मछलियां? स्थानीय लोगों की बढ़ी चिंता, एक्सपर्ट जांच की मांग

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। प्रशासन लाख दावे करे कि श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील को स्वस्छ व प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन झील में अलग-अलग जगहों पर सैकड़ों मछलियों की मौत ने प्रशासन के इन दावों की पोल खोल दी है। बड़ी संख्या में मछलियों की मौत ने झील की सेहत को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं।

झील के किनारे रहने वाले लोगों ने मछलियों की मौत की वजह का तुरंत वैज्ञानिक तरीके से पता लगाने की मांग की है। झील के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि मछलियों की अचानक मौत ने झील के पानी की बिगड़ती क्वालिटी और बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से मांग की है कि वे स्थानीय वैज्ञानिकों और देश के बाहर के विशेषज्ञों को मिलाकर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएं ताकि मौत की असली वजह का पता लगाया जा सके।

पानी की गुणवत्ता पर उठे सवाल डल झील के किनारे रहने वाले तारिक अहमद ने कहा, 'हम झील में सैकड़ों मरी हुई मछलियाँ तैरती देख रहे हैं। इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अधिकारियों को तुरंत जांच करनी चाहिए कि इन मौतों की वजह क्या है।' एक और निवासी यासीन अहमद बकतू ने कहा कि इस घटना को झील की इकोलॉजिकल सेहत के लिए एक चेतावनी के तौर पर देखा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि डल झील सिर्फ़ पर्यटकों के आकर्षण की जगह नहीं है यह एक जीवित इकोसिस्टम है और हज़ारों लोगों की ज़िंदगी इसी पर टिकी है। अगर इतनी बड़ी संख्या में मछलियाँ मर रही हैं, तो पानी की क्वालिटी में कोई गंभीर गड़बड़ी हो सकती है।

निवासियों की मांग निवासियों ने मांग की कि झील की अलग-अलग जगहों से पानी, तलछट और मरी हुई मछलियों के सैंपल इकट्ठा किए जाएं और उनकी जांच स्वतंत्र लैबोरेटरी में कराई जाए। वहाँ रहने वाले लोगों ने मांग की कि झील की अलग-अलग जगहों से पानी, तलछट और मरी हुई मछलियों के सैंपल लिए जाएं और उनकी जांच स्वतंत्र लैब में कराई जाए।

एक और स्थानीय निवासी अब्दुल मजीद डार ने कहा, 'हम सिर्फ़ आम जांच के बजाय एक सही वैज्ञानिक जांच चाहते हैं। एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जानी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर दूसरे देशों के एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जाना चाहिए ताकि असली वजह का पता चल सके।' डल झील के किनारे रहने वाले लोगों ने बिना ट्रीट किए गए सीवेज, कचरा फेंकने, न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा मात्रा और प्रदूषण के दूसरे रूपों के झील में मिलने पर भी चिंता जताई।उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सभी संभावित स्रोतों की पहचान करनी चाहिए और बिना देरी किए सुधार के उपाय करने चाहिए।

'लंबे समय तक हो झील की निगरानी' एक निवासी हामिद भट ने कहा, 'सरकार सालों से डल झील के संरक्षण की बात कर रही है, लेकिन ऐसी घटनाएं दिखाती हैं कि इसका इकोसिस्टम अभी भी खतरे में है। हमें लंबे समय तक चलने वाली वैज्ञानिक निगरानी की ज़रूरत है, न कि कुछ समय के लिए किए जाने वाले उपायों की।