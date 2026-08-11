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    जम्मू-कश्मीर में आतंकियों की अब खैर नहीं! CRPF जवानों को मिलेंगे हाई-टेक उपकरण और सर्दी वाली वर्दी; 4.54 करोड़ मंजूर

    By Digital Desk Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 04:20 PM (IST)

    केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात सीआरपीएफ जवानों के लिए विशेष शीतकालीन वस्त्रों और उपकरणों की खरीद हेतु 4.54 ...और पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर में CRPF जवानों को मिलेगी विशेष शीतकालीन सुरक्षा, गृह मंत्रालय ने दिए 4.54 करोड़

    जम्मू-कश्मीर में CRPF जवानों को मिलेगी विशेष शीतकालीन सुरक्षा, गृह मंत्रालय ने दिए 4.54 करोड़

    HighLights

    1. गृह मंत्रालय ने 4.54 करोड़ रुपये मंजूर किए

    2. CRPF जवानों को मिलेंगे विशेष शीतकालीन वस्त्र

    3. पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बढ़ी, 55 शिविर

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बनाए गए अस्थायी शिविरों में तैनात सीआरपीएफ जवानों के लिए विशेष वस्त्र व उपकरण उपलब्ध खरीदे जाएंगे। शीतकालीन वस्त्रों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 4.54 करोड़ की राशि मंजूर की है।

    सूत्रों के अनुसार यह राशि करीब 600 सीआरपीएफ जवानों के लिए अत्यधिक ठंड व बर्फीले क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले आवश्यक वस्त्रों व उपकरणों की खरीद पर खर्च की जाएगी। इनमें स्लीपिंग बैग, स्नो बूट, स्नो गागल्स, दस्ताने, टेंट, कंबल व रेस्क्यू बैग शामिल हैं।

    इसके साथ ही डीआरडीओ द्वारा विकसित अत्यधिक ठंडे मौसम के वस्त्र (हिमसुरक्षा) भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इनका इस्तेमाल उच्च क्षेत्रों में गश्त, निगरानी, कठिन मौसम में रहने व आतंक विरोधी अभियान के दौरान किया जा सकेगा।

    पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षाबल निगरानी बढ़ी

    बता दें कि पहलगाम व जम्मू संभाग में हुए हमलों के बाद जांच से सामने आया कि आतंकियों ने जम्मू-कश्मीर के बर्फ से ढके व दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में ठिकाने बना रखे हैं। यही वजह है कि इन क्षेत्रों में सुरक्षाबल ने भी अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। इसके तहत 6,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर अस्थायी शिविर बनाए गए हैं। इनमें सीआरपीएफ के कमांडो तैनात रहते हैं। इन्ही शिविरों से आतंकियों के खिलाफ तलाशी अभियान चलाने के साथ निरंतर निगरानी रखी जाती है।

    जम्मू-कश्मीर में बनाए गए हैं ऐसे 55 अस्थायी शिविर

    उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सीआरपीएफ ने जम्मू-कश्मीर में 55 ऐसे अस्थायी शिविर स्थापित किए हैं। प्रत्येक शिविर में सामान्यत: 15 से 25 जवान तैनात रहते हैं। पहलगाम हमले के बाद सीआरपीएफ ने जुलाई 2025 में पहला ऐसा अस्थायी शिविर स्थापित किया था।

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    हालांकि, बल के लिए सेना की तर्ज पर ऐसे अस्थायी शिविर बनाने की योजना वर्ष 2022-23 से विचाराधीन थी। गत वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। हमले के बाद आतंकियों के ठिकानों और उनके संभावित मार्गों पर निगरानी की व्यापक रणनीति बनाई गई।

    ऐसे ही शिविर आपरेशन महादेव का अहम आधार बना था। जुलाई 2025 में पहलगाम हमले के जिम्मेदार तीन आतंकियों को मार गिराने के लिए चलाए गए आपरेशन महादेव’ में ऐसे ही शिविर को सुरक्षा बलों की कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण आधार बनाया था।

    दो वर्ष के लिए खरीद

    गृह मंत्रालय द्वारा जारी राशि से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अस्थायी बेस और मजबूत होंगे। अधिकारियों के अनुसार इन वस्तुओं की औसत उपयोग अवधि करीब दो वर्ष है व आवश्यकता के अनुसार भविष्य में नई खरीद के लिए फंड में बढ़ोतरी की जा सकती है। इस कदम का उद्देश्य अत्यधिक ठंड, बर्फबारी व कठिन परिस्थितियों में तैनात सीआरपीएफ जवानों को बेहतर सुरक्षा, गतिशीलता और जीवित रहने की क्षमता उपलब्ध कराना है।

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