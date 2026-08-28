कश्मीर में हजरतबल में पवित्र निशानी के दर्शन को उमड़े लोग, फारूक अब्दुल्ला ने पढ़ी सामूहिक नमाज

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिवस के अवसर पर शुक्रवार को कश्मीर में ईद-ए-मिलाद-उन-नबी का आयोजन धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया।

श्रीनगर स्थित दरगाह हजरतबल में लगभग एक लाख श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने पूरे क्षेत्र को आस्था के रंग में रंग दिया। डल झील के किनारे स्थित इस दरगाह में विशेष नमाज के दौरान श्रद्धालुओं ने देश-दुनिया में अमन, खुशहाली और भाईचारे की दुआ मांगी।

मुख्य आयोजन के दौरान दरगाह में पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी पवित्र निशानी श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए प्रदर्शित की गई। सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतारें दरगाह परिसर में लगनी शुरू हो गई थीं। दरूद-ओ-अज़कार और दुआओं के बीच श्रद्धालु पवित्र निशानी के दर्शन करते रहे।

शुक्रवार की नमाज के समय दरगाह परिसर और आसपास के क्षेत्रों में तिल रखने तक की जगह नहीं बची। नेशनल कान्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला अपने पोतों जहीर और जमीर अब्दुल्ला के साथ हजरतबल पहुंचे और हजारों श्रद्धालुओं के साथ सामूहिक नमाज अदा की।

धार्मिक विद्वानों और उलेमाओं ने मिलाद की महफिलों में पैगंबर मोहम्मद के जीवन, उनकी शिक्षाओं और मानवता के प्रति उनके संदेश पर प्रकाश डाला। उन्होंने लोगों से शांति, करुणा, भाईचारे और आपसी सम्मान के मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया।

हजरतबल के अलावा, श्रीनगर के पुराने शहर, ऊपरी इलाकों और घाटी के अन्य हिस्सों में भी मिलाद की महफिलें और धार्मिक जुलूस आयोजित किए गए। उत्तर और दक्षिण कश्मीर के बांदीपोरा, बारामुला, कुपवाड़ा, शोपियां, पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग में भी बड़ी संख्या में लोगों ने धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया। ईद-ए-मिलाद के मद्देनजर कश्मीर जोन के आइजीपी सुजीत कुमार सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की।