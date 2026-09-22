BJP का वॉकआउट, सदन में अकेले डटे रहे युद्धवीर सेठी; CM उमर ने बांधे तारीफों के पुल, बोले- 'असली विधायक'

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को भाजपा विधायक युद्धवीर सेठी की सराहना की। सेठी उस समय भी जम्मू-कश्मीर विधानसभा में मौजूद रहे, जब उनकी पार्टी के अन्य विधायकों ने शेख अब्दुल्ला की जयंती पर छुट्टी बहाल करने की मांग के विरोध में सदन से वॉकआउट कर दिया।

दरअसल, विधानसभा की कार्यवाही के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्यों ने शेख अब्दुल्ला की जयंती को सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग उठाई। इसके विरोध में भाजपा विधायकों ने सदन से बाहर निकलते हुए महाराजा हरि सिंह के समर्थन में नारे लगाए। हालांकि, युद्धवीर सेठी सदन में ही बैठे रहे और कार्यवाही में हिस्सा लेते हुए अपने क्षेत्र से जुड़ा सवाल उठाया।

' मैं विधायक की सराहना करता हूं' सेठी के सवाल का जवाब देने से पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उनके सदन में बने रहने के फैसले का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि विधायक ने पार्टी के विरोध-प्रदर्शन के बावजूद अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से जुड़े मुद्दे उठाने को प्राथमिकता दी।