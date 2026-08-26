बेहतर बाजार और उचित मूल्य... CM उमर अब्दुल्ला ने बारामूला में रखी फल-सब्जी मंडी की आधारशिला, 9 लाख लोगों को मिलेगा लाभ

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को जिला बारामूला के वुस्सन बांगिल, करहामा-टंगमर्ग में आधुनिक फल एवं सब्जी मंडी की आधारशिला रखी। लंबे समय से चली आ रही क्षेत्रवासियों की मांग को पूरा करने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

प्रस्तावित मंडी तंगमर्ग-गुलमर्ग क्षेत्र में बागवानी उत्पादों के विपणन ढांचे को मजबूत करने के साथ किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में मदद करेगी।



मंडी 50 कनाल भूमि पर विकसित की जाएगी और इसे तंगमर्ग-गुलमर्ग मार्ग से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। इसका लाभ तंगमर्ग तथा आसपास के प्रमुख बागवानी क्षेत्रों के अलावा बारामुला और बडगाम जिलों के 19 ब्लॉकों में रहने वाले करीब नौ लाख लोगों को मिलने की उम्मीद है।

मंडी में फल एवं सब्जियों की हैंडलिंग, ग्रेडिंग, छंटाई, पैकेजिंग और विपणन के लिए संगठित सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे खरीदार किसानों के करीब पहुंचेंगे, उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ेगी तथा भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होने से फसल कटाई के बाद होने वाला नुकसान कम होगा।

अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान आधारशिला समारोह के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कश्मीर की अर्थव्यवस्था को केवल पर्यटन से जोड़कर देखना उचित नहीं है। कृषि, बागवानी, फल, डेयरी और अन्य संबद्ध क्षेत्र भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

उन्होंने कहा कि टंगमर्ग प्रमुख बागवानी उत्पादक क्षेत्र है, लेकिन किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दूर के बाजारों पर निर्भर रहना पड़ता था और कई बार उन्हें खरीदार तक नहीं मिलते थे। नई मंडी से खरीदार सीधे क्षेत्र में पहुंच सकेंगे और किसानों को उपज का बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है।



उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आधुनिक ढांचा कृषि एवं बागवानी उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने और उन्हें व्यापक बाजारों तक पहुंचाने में सहायक होगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ आय के नए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने मंडी की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए अधिकारियों को लगभग डेढ़ से दो किलोमीटर सड़क को चौड़ा और बेहतर करने के निर्देश दिए।

क्यों नहीं बनाई गई सब्जी मंडी मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और बागवानी समेत विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य चल रहे हैं। विपक्ष की आलोचनाओं पर उन्होंने कहा कि जनता सरकारों का आकलन जमीन पर हुए काम से करती है। उन्होंने सवाल किया कि पहले उपलब्ध जमीन और अवसर के बावजूद क्षेत्र में फल एवं सब्जी मंडी क्यों नहीं बनाई गई।



उन्होंने जनता से किए वादे अगले साढ़े तीन वर्षों में पूरा करने का भरोसा जताया और कहा कि गुलमर्ग-टंगमर्ग विधानसभा क्षेत्र को जम्मू-कश्मीर के सबसे विकसित क्षेत्रों में शामिल करने का प्रयास जारी है। उन्होंने घोषणा की कि टंगमर्ग का मिनी सचिवालय, जिसका काम पिछली सरकार के दौरान शुरू हुआ था, इसी वर्ष पूरा कर जनता को समर्पित किया जाएगा।