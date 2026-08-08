कश्मीर में आतंक भर्ती मामले में CIK का क्रैकडाउन, श्रीनगर सहित कई जिलों में छापामारी

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) ने शनिवार को आतंकवाद से जुड़े एक मामले की जांच के तहत कश्मीर घाटी के कई जिलों में एक साथ छापेमारी की।

यह कार्रवाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कथित दुरुपयोग के जरिए आतंकवाद का महिमामंडन करने और युवाओं को आतंकी संगठनों में शामिल होने के लिए प्रभावित करने के मामले में की गई।

अधिकारियों के अनुसार, CIK की टीमों ने बारामूला, शोपियां, अनंतनाग, कुपवाड़ा, बांदीपोरा समेत कई जिलों में विभिन्न ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया।

अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई एफआईआर संख्या 03/2023 के तहत की जा रही है। यह मामला पुलिस थाना CIK श्रीनगर में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 505 और 153-ए तथा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 13 और 18 के तहत दर्ज है।