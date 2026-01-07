जम्मू-कश्मीर में फर्जी बैंक एकाउंट मामले में बड़ा एक्शन, CIK ने श्रीनगर के 15 ठिकानों सहित 22 जगहों पर की रेड

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। श्रीनगर में कई जगहों पर काउंटर-इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) की छापेमारी चल रही है, जिसमें फर्जी बैंक खातों पर कार्रवाई की जा रही है। पूरे कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की गई। अकेले श्रीनगर जिले में 15 से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी हुई। जानकारी के अनुसार, कुल 22 जगह पर छापेमारी हुई है इनमें से 15 सिर्फ श्रीनगर में हैं।