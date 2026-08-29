बांडीपोरा में छोटा अमरनाथ यात्रा का भव्य शुभारंभ, हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजा कलूसा, 15km सफर करेंगे श्रद्धालु

राज्य ब्यूरो,जागरण, श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर में बांडीपोरा जिले में शुक्रवार को वार्षिक छोटा अमरनाथ यात्रा का विधिवत शुभारंभ किया गया। कलूसा स्थित शारदा मंदिर से शुरू हुई इस धार्मिक यात्रा को जिला पुलिस प्रमुख एसएसपी अजाज अहमद जरगर और अतिरिक्त उपायुक्त जफर हुसैन शाह ने श्रद्धालुओं, स्वयंसेवकों तथा स्थानीय लोगों की मौजूदगी में झंडी दिखाकर रवाना किया।

भगवान शिव के भक्तों के लिए छोटा अमरनाथ यात्रा का विशेष धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व है। श्रद्धालु पूरे उत्साह और आस्था के साथ पवित्र गुफा में दर्शन तथा भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यात्रा पर रवाना हुए। इस अवसर पर क्षेत्र में धार्मिक आस्था के साथ-साथ सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे का भी संदेश देखने को मिला।

कार्यक्रम में स्थानीय मुस्लिम समुदाय भी शामिल यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हुए। उन्होंने यात्रियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और यात्रा के शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं। स्थानीय समुदाय की भागीदारी ने क्षेत्र में कायम सांप्रदायिक सद्भाव और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की परंपरा को और मजबूत किया।



जिला प्रशासन ने पुलिस एवं संबंधित विभागों के समन्वय से यात्रा को सुचारु और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। यात्रा मार्ग पर ट्रैक के विकास, स्वच्छता, लंगर, चिकित्सा सहायता, सुरक्षा व्यवस्था तथा सुरक्षित पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

करीब 15 किलोमीटर लंबी यात्रा करीब 15 किलोमीटर लंबी यह यात्रा अरिन-दरदपोरा से शुरू होकर शमपथन होते हुए छोटा अमरनाथ पवित्र गुफा तक पहुंचती है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए मार्ग के महत्वपूर्ण स्थानों पर पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी, चिकित्सा दल और स्वयंसेवक तैनात किए गए हैं।