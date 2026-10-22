Photos: श्रीनगर के लाल चौक पर गूंजे मां दुर्गा के जयकारे, बंगाली समुदाय ने अबीर-गुलाल और ढोल-ढाक के साथ मनाया दुर्गोत्सव

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। कश्मीर की वादियों में बुधवार को मां दुर्गा के जयघोष और अबीर-गुलाल ने दुर्गोत्सव को यादगार बना दिया। श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक स्थित घंटाघर से निकली मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन शोभायात्रा के साथ ही सर्वजनिन श्री श्री दुर्गोत्सव 2026 का समापन हो गया।

नाचते-गाते श्रद्धालु और अपनी परंपराओं के रंग में रंगे बंगाली समुदाय ने इस उत्सव को खास बनाया। झेलम नदी में प्रतिमा विसर्जन किया गया। इस उत्सव ने देश-विदेश से यहां आए पर्यटकों को धार्मिक आस्था के साथ सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक सहभागिता का संदेश भी दिया।

आयोजन समिति के सदस्य सिद्धार्थ राय ने बताया कि श्रीनगर में दुर्गा पूजा धार्मिक अनुष्ठान से आगे बढ़कर घाटी में रहने वाले बंगाली समुदाय के लिए अपनी भाषा, परंपरा और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने का अवसर भी है। यही वजह है कि घाटी में भी दुर्गोत्सव उसी आस्था व परंपरा के साथ मनाया जाता है।