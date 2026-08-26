श्रीनगर सेंट्रल जेल से फरार POCSO के 2 आरोपी गिरफ्तार, दीवार फांदकर भागे थे; 3 दिन बाद पकड़े गए!

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। श्रीनगर की सेंट्रल जेल से फरार दो आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए थे। दोनों आरोपी अलग-अलग पोक्सो मामलों में जेल में बंद थे और तीन दिन पहले सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर फरार हो गए थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने उनकी तलाश तेज करते हुए पूरी घाटी में अलर्ट जारी किया था। लगातार तीन दिन तक चले अभियान के बाद पुलिस को बुधवार तड़के दोनों आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी 23 अगस्त को जेल से भाग गए थे जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए कारर्वाई शुरू कर दी थी और पूरी घाटी में अल्र्ट जारी किया गया था।

आरोपियों को बुधवार तड़के गिरफ्तार किया गया। इनकी पहचान मुख्तार अहमद गुज्जर पुत्र मोहम्मद रफीक गुज्जर निवासी संगलान चित्तरगुल, अनंतनाग, और फरमान खान पुत्र अब्दुल गनी खान, निवासी सदनपोरा राजस्थान के रूप में हुई है। दोनों POCSO मामलों में विचाराधीन थे मुख्तार पुलिस स्टेशन सौरा में बीएनएस की धारा 137(2) और 65(1) और पाक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत दर्ज एफआईआर नंबर 20-2026 में आरोपी है। फरमान खान पुलिस स्टेशन लार में बीएनएस की धारा 137(2) और 87 और पाक्सो एक्ट की धारा 3-4 के तहत दर्ज एफआईआर नंबर 19-2026 में संलिप्त है। अधिकारी ने कहा कि उनके भागने के हालात की आगे की जांच चल रही है।