जम्मू-कश्मीर के 18 अधिकारियों का बढ़ा कद, केंद्र सरकार ने प्रमोशन देकर बनाया IAS
जम्मू-कश्मीर के 18 सिविल सेवा अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के एजीएमयूटी कैडर में पदोन्नत किया गया है।
HighLights
18 जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा अधिकारी आईएएस में पदोन्नत
पदोन्नति 2019 और 2020 की चयन सूचियों पर आधारित
कार्मिक मंत्रालय ने एजीएमयूटी कैडर में पदोन्नति की अधिसूचना जारी की
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा के 18 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में पदोन्नत किया गया है। केंद्र सरकार ने इन अधिकारियों को आईएएस के एजीएमयूटी कैडर में पदोन्नति कोटे के तहत 2019 और 2020 की चयन सूचियों के आधार पर शामिल किया है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 28 अगस्त को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के अनुसार, जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश खंड के राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की चयन सूची 24 अप्रैल 2026 को तैयार की गई थी, जिसे तीन अगस्त 2026 को मंजूरी दी गई। इसके आधार पर आईएएस के एजीएमयूटी कैडर में पदोन्नति कोटे की रिक्तियों को भरा जाना है।
2019 की चयन सूची में 18 अधिकारी
2019 की चयन सूची में बाबिला रकवाल, अनिल कौल, शबनम शाह कामिली, डॉ. गुलाम नबी इट्टू, रचना शर्मा, लीला पाधा, कुसुम बड्याल, राजिंदर सिंह तारा, विवेक शर्मा, तारिक हुसैन गनई, मुनीर-उल-इस्लाम, मोहम्मद हारुन मलिक, निसार अहमद वानी, जतिंदर सिंह, साजद हुसैन गनई, अनू मल्होत्रा, शमीम अहमद और नीतू गुप्ता को शामिल किया गया है।
इनमें एक अधिकारी का चयन इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट जारी होने की शर्त पर अस्थायी (प्रोविजनल) रखा गया है।
2020 की सूची में चार नाम
2020 की चयन सूची में निसार अहमद वानी, प्रदीप कृष्ण भट्ट, स्मिता सेठी और अनुराधा गुप्ता को शामिल किया गया है।