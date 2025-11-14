बडगाम विधानसभा सीट पर 3100 वोटों से बढ़त बनाए हैं पीडीपी के आगा मेहदी, नेकां दूसरे स्थान पर
जम्मू-कश्मीर के बडगाम विधानसभा क्षेत्र में पीडीपी उम्मीदवार आगा मेहदी 3100 मतों से आगे चल रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर हैं। मतगणना अभी जारी है और अंतिम नतीजों का इंतजार किया जा रहा है।
डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। बडगाम उपचुनाव के नतीजों में मतगणनना का आठवां दौरा पूरा होने तक पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के आगा मुंतज़िर मेहदी 3156 वोटों की बढ़त बनाए हुए हैं। जबकि नेशनल काॅन्फ्रेंस के आगा सैयद महमूद अल-मोसावी 9110 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर चल रहे हैं।
अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के बडगाम में उपचुनाव के लिए मतगणना आज शुक्रवार सुबह 8 बजे शुरू हुई।
चौथे दौर की मतगणना पूरी होने तक मेहदी को 5117 वोट मिले थे, जबकि आगा महमूद को 4026 वोट मिले थे। पहले और दूसरे दौर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा महमूद 400 से ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे थे।
उन्होंने बताया कि मतगणना, जो 17 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेगी, बडगाम के सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हो रही है।
मंगलवार को हुए उपचुनाव में 50 प्रतिशत से ज़्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अंतिम मतदान प्रतिशत 50.01 प्रतिशत रहा।
बडगाम विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1.26 पंजीकृत मतदाता थे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा पिछले साल विधानसभा चुनावों में बडगाम और गांदरबल दोनों से जीत हासिल करने के बाद सीट खाली करने के बाद इस विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराना आवश्यक हो गया था। अब्दुल्ला ने अपने पारिवारिक गढ़ गांदरबल को चुना।
इस चुनाव में 17 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद महमूद को पीडीपी (पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी) के आगा मुंतज़िर से कड़ी चुनौती मिल रही है।
इन दो शिया नेताओं के अलावा अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में भाजपा के सैयद मोहसिन 1502 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। जबकि अवामी इत्तेहाद पार्टी के नज़ीर अहमद खान, आम आदमी पार्टी की दीबा खान और निर्दलीय उम्मीदवार मुंतज़िर मोहिउद्दीन भी शामिल थे।
