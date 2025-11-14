Budgam ByPoll Result: पीडीपी नेता इल्तिजा बोलीं- 'पीडीपी की जीत सीएम उमर के खिलाफ लोगों की भावनाओं को दर्शाती है'

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने शुक्रवार को कहा कि बडगाम विधानसभा उपचुनाव में उनकी पार्टी की जीत मौजूदा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ लोगों की भावनाओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2024 के चुनावों के बाद इस निर्वाचन क्षेत्र को "छोड़" दिया है।

पीडीपी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी के विजयी घोषित होने के तुरंत बाद पत्रकारों से बात करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि यह फैसला सत्तारूढ़ दल द्वारा वर्षों की उपेक्षा के लिए बडगाम के लोगों की सीधी प्रतिक्रिया है।

उन्होंने कहा, "बडगाम में पीडीपी की जीत मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ लोगों की भावनाओं को दर्शाती है। 2024 के चुनावों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी बडगाम का दौरा नहीं किया और अब पूरी सरकारी मशीनरी प्रचार के लिए यहां थी।"

इल्तिजा ने ज़ोर देकर कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान वरिष्ठ नेशनल कॉन्फ्रेंस नेताओं और प्रशासन की भारी मौजूदगी के बावजूद, लोगों ने पीडीपी का साथ दिया। उन्होंने कहा, "यह हमारी जीत है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की नाक के नीचे हमने उनका गढ़ छीन लिया। यह बडगाम की जनता का नेशनल कॉन्फ्रेंस को अहंकार त्यागने का संदेश है।"

पीडीपी नेता ने आगे कहा कि यह नतीजा सिर्फ़ एक सामान्य चुनावी जीत नहीं है, बल्कि उन मतदाताओं द्वारा दिया गया एक राजनीतिक बयान है, जो पिछले कई दशकों से उपेक्षित और हाशिये पर महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों ने दिखा दिया है कि वे अब सत्ता में बैठे लोगों से अलगाव या उदासीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे।