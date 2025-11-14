Budgam Bypoll Result 2025 Live: उमर की NC के लिए बडगाम उपचुनाव बड़ी परीक्षा, वोटों की गिनती शुरू

Language
    श्रीनगर से, जम्मू-कश्मीर के बडगाम विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए गए। बिहार चुनाव के साथ, इस कश्मीरी सीट की स्थिति स्पष्ट होगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार के लिए यह उपचुनाव एक लिटमस टेस्ट है। यह चुनाव उमर अब्दुल्ला द्वारा गांदरबल सीट छोड़ने के कारण हुआ, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और भाजपा के उम्मीदवार मैदान में हैं।

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में बडगाम विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। आज बिहार चुनाव के परिणाम के साथ कश्मीर की इस विधानसभा सीट पर भी स्थिति साफ हो जाएगी।

    इस उपचुनाव को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार और उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के लिए एक लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। पिछले साल के विधानसभा चुनावों में अपने पारिवारिक गढ़ गांदरबल से जीत के बाद अब्दुल्ला द्वारा बडगाम सीट खाली करने के बाद चुनाव आवश्यक हो गया था।

    इस सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद मोहम्मद, पीडीपी के आगा मुंतज़िर और भारतीय जनता पार्टी के सैयद मोहसिन के बीच मुकाबला है।

