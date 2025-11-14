Language
    बडगाम उपचुनाव में मतगणना का नौवां राउंड पूरा, NOTA सात उम्मीदवारों से आगे

    By Digital Desk Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 01:17 PM (IST)

    बडगाम उपचुनाव की मतगणना जारी है। नौवें दौर की समाप्ति तक, NOTA का विकल्प सात प्रत्याशियों से अधिक वोट प्राप्त कर आगे चल रहा है। यह चुनाव परिणाम में एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो मतदाताओं की पसंद को दर्शाता है।

    नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, नोटा को 324 वोट मिले हैं।

    डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। बडगाम विधानसभा उपचुनाव में एक असामान्य चुनावी रुझान के तहत अभी तक नौवें राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। कुल 17 राउंड होने है और मजेदार बात यह है कि अभी तक वोटों की हुई गिनती में वोटरों द्वारा नोटा को डाला गया वोट सात उम्मीदवारों से आगे निकल गया है। 

    मतगणना केंद्र से प्राप्त नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, नोटा को 324 वोट मिले हैं। जिससे वह राष्ट्रीय और कम चर्चित दोनों राजनीतिक दलों के कई उम्मीदवारों से आगे है।

    नोटा वर्तमान में बडगाम सीट पर बढ़त बनाने वाले पीडीपी उम्मीदवार मेहदी से -11,399 वोट पीछे है लेकिन कई उम्मीदवारों से आगे होने के कारण इसकी स्थिति ने काफी ध्यान आकर्षित किया है। 

    पीछे चल रहे उम्मीदवारों में आम आदमी पार्टी की दीबा खान को 243 वोट (-11,480) मिले हैं जबकि निर्दलीय उम्मीदवार अदिति शर्मा ने अभी तक 205 वोट (-11,518) हासिल किए हैं।

    वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के शब्बीर अहमद गनी को 141 वोट (-11,582) जबकि राष्ट्रीय लोक दल के मंज़ूर अहमद गनी 136 वोट (-11,587) के साथ उनसे थोड़े पीछे हैं। 

    इसी सूची में संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी के मोहम्मद शफी शाह को 124 वोट (-11,599) और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) के परवेज अहमद मीर को 103 वोट (-11,620) मिले हैं।

    जम्मू और कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी (भीम) के फारूक अहमद इस समूह में सबसे नीचे हैं, उन्हें अभी तक मात्र 44 वोट (-11,679) मिले हैं।