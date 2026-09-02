कश्मीर में घर बनाना महंगा! बडगाम में 3 हजार ईंटों के लिए ₹28 हजार तक वसूली का आरोप, सरकारी रेट बेअसर

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। ज़िला प्रशासन द्वारा ईंटों के दाम तय किए जाने के बावजूद, बडगाम में ईंट-भट्ठा मालिक कथित तौर पर ईंटें काफी ज़्यादा कीमतों पर बेच रहे हैं, जिससे कई लोगों को अपने घर बनाने के लिए ईंटें खरीदने में मुश्किल हो रही है। कश्मीर के अलग-अलग हिस्सों के निवासियों ने मनमानी कीमतों पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि ईंटों की बढ़ती कीमतों ने परिवारों, खासकर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला है।

बारामूला ज़िले के निवासी मोहम्मद इकबाल ने बताया कि प्रशासन द्वारा दरें तय किए जाने के बावजूद ईंट-भट्ठा मालिक अपनी मर्ज़ी से कीमतें वसूल रहे हैं। इकबाल ने कहा, 'मैंने बडगाम ज़िले में कई ईंट-भट्टों का दौरा किया, लेकिन मालिक सरकार द्वारा तय दरों पर ईंटें बेचने को तैयार नहीं हैं। वे 3,000 ईंटों के लिए 26,000 रुपये से 28,000 रुपये तक वसूल रहे हैं, जिसमें लोडिंग और अनलोडिंग का खर्च भी शामिल है।'

उन्होंने सवाल किया कि जब सरकार ने कीमतें पहले ही तय कर दी हैं, तो ईंट-भट्ठा मालिक कथित तौर पर ज़्यादा दरें क्यों वसूल रहे हैं। उन्होंने पूछा, 'अगर सरकार ने ईंट-भट्टों के लिए दरें तय कर दी हैं, तो मालिक अभी भी जनता से इतनी बड़ी रकम क्यों वसूल रहे हैं?'

सरकार से रेट नियंत्रित करने की अपील श्रीनगर ज़िले के निवासी जहांगीर यतू ने कहा कि ईंटों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से कम आय वाले परिवारों के लिए घर बनाना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने कहा, 'इन दिनों ईंटों की बढ़ती कीमतों के कारण, गरीब परिवारों के कई लोग निर्माण के लिए ज़रूरी सामग्री खरीदने में असमर्थ हैं।यतू ने जम्मू-कश्मीर सरकार से दखल देने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि ईंटों और निर्माण के लिए ज़रूरी अन्य सामग्रियों की बिक्री आधिकारिक तौर पर मंज़ूर दरों पर हो।

उन्होंने कहा, 'सरकार को आगे आना चाहिए और निर्माण सामग्री और ईंटों की दरों को सख्ती से नियंत्रित करना चाहिए ताकि हर व्यक्ति इन सामग्रियों को किफायती और सरकार द्वारा मंज़ूर दरों पर खरीद सके।' उन्होंने ईंट-भट्ठा मालिकों के खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई की भी मांग की, जो ग्राहकों से बहुत ज़्यादा दाम वसूल रहे हैं।

यतू ने कहा, 'कई लोगों को बहुत ज़्यादा दाम पर ईंटें खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसी हरकतों से आम लोगों, खासकर आर्थिक रूप से परेशान लोगों के लिए गंभीर समस्याएँ पैदा हो रही हैं।' 2020 के तय रेट पर ईंटें देने की मांग बडगाम ज़िला प्रशासन द्वारा 2020 में तय किए गए रेट के अनुसार, 3,000 ईंटों की कीमत 21,000 रुपये थी, जिसमें लोडिंग और अनलोडिंग का खर्च शामिल था, जबकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्च ग्राहक को अलग से देना था। निवासियों ने बडगाम ज़िला प्रशासन से यह भी अपील की है कि वे पूरे ज़िले में ईंट-भट्टों का निरीक्षण करें, तय रेट का पालन सुनिश्चित करें और सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ़ कार्रवाई करें।