कश्मीर में भाजपा ने कसी कमर! पुलवामा में अशोक कौल ने बुलाई बैठक, कार्यकर्ताओं को दिया बड़ा टारगेट

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा ज़िले के कंगन में, भाजपा के महासचिव (संगठन) अशोक कौल ने राजपोरा विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने ज़मीनी स्तर पर गतिविधियों को तेज़ करने और बूथ-स्तर पर संगठन को मज़बूत करने का आह्वान किया।

बैठक में निर्वाचन क्षेत्र की टीम, बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र की टीमें और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए।

बूथ-स्तर का मज़बूत संगठन भाजपा की राजनीतिक ताकत

सभा को संबोधित करते हुए कौल ने कहा कि बूथ-स्तर का मज़बूत संगठन ही भाजपा की राजनीतिक ताकत और लोगों के साथ उसके सीधे जुड़ाव का आधार है।

कौल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि हर बूथ संगठनात्मक गतिविधियों और लोगों तक पहुँचने के काम का एक सक्रिय केंद्र बने।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे सामान्य संगठनात्मक कार्यक्रमों से आगे बढ़कर ज़्यादा प्रतिबद्धता, अनुशासन और तालमेल के साथ काम करें ताकि राजपोरा में भाजपा की मौजूदगी को मज़बूत किया जा सके।

बूथ अध्यक्षों को मिली अहम जिम्मेदारी

उन्होंने कहा कि पार्टी की ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ताओं और जनता के साथ लगातार जुड़ाव में निहित है। उन्होंने कहा कि बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र की टीमों की यह अहम ज़िम्मेदारी है कि वे स्थानीय मुद्दों को समझें, पार्टी की नीतियों और उपलब्धियों के बारे में बताएँ और भाजपा में जनता का भरोसा बनाएँ।