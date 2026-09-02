श्रीनगर में सियासी संग्राम! एक ही दिन सड़क पर नेकां बनाम भाजपा, लाल चौक से राजबाग तक गूंजे विरोध के नारे

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की सियासत बुधवार को विधानसभा से निकलकर श्रीनगर की सड़कों पर आ गई। सत्तारूढ़ नेशनल कान्फ्रेंस (नेकां) और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने एक-दूसरे के खिलाफ राजनीतिक मोर्चा खोलते हुए अलग-अलग प्रदर्शन किए। नेकां ने राज्य का दर्जा, संवैधानिक अधिकारों और अनुच्छेद 370 व 35ए की बहाली को मुद्दा बनाकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को घेरा, तो भाजपा ने बेरोजगारी, बिजली-पानी, विकास और कथित अधूरे चुनावी वादों को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार पर सीधा हमला बोला।

दोनों दलों के प्रस्तावित मार्च को पुलिस और सुरक्षा बलों ने निर्धारित गंतव्य तक पहुंचने से पहले रोक दिया। राजबाग में नेकां कार्यकर्ताओं को भाजपा मुख्यालय की ओर बढ़ने से रोका गया, जबकि लाल चौक से भाजपा का सिविल सचिवालय कूच हरि सिंह हाई स्ट्रीट पर थम गया। दिनभर श्रीनगर के दो प्रमुख इलाकों में राजनीतिक नारों और पुलिस बैरिकेडिंग का आमना-सामना देखने को मिला।

लाल चौक बना भाजपा का राजनीतिक अखाड़ा सुबह करीब दस बजे भाजपा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लाल चौक स्थित घंटाघर के पास शुरू हुआ। पार्टी के झंडों और सरकार विरोधी पोस्टरों के साथ पहुंचे कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

प्रदर्शन के दौरान “उमर तेरी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है”, “उमर सरकार हाय-हाय” जैसे नारे लगाए गए। कार्यकर्ताओं ने सिविल सचिवालय की ओर मार्च करने की कोशिश की, लेकिन हरि सिंह हाई स्ट्रीट पर पुलिस और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती तथा बैरिकेडिंग के चलते उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिली।

प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा ने किया। उनके साथ विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा, संगठन महामंत्री अशोक कौल, महासचिव अनवर खान, बलदेव सिंह बलोरिया, गोपाल महाजन और प्रदेश प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान ‘वंदे मातरम’, ‘भारत माता की जय’ और ‘हम हिंदोस्तानी, हिंदोस्तान हमारा’ जैसे नारे भी लगाए गए।



पुलिस ने भाजपा के सचिवालय घेराव को विफल किया, जहांगीर चौक के पास मार्च रुका। फोटो- साहिल मीर सत शर्मा का उमर सरकार पर सीधा हमला प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा ने नेकां सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रही है और विकास के मोर्चे पर जनता को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं।

शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार लोगों का ध्यान वास्तविक मुद्दों से हटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास अब दो ही विकल्प हैं- नतीजे दे या पद छोड़ दे। भाजपा अध्यक्ष ने अपने भाषण में पाकिस्तान से जुड़े मुद्दे को भी उठाया और सरकार पर पाकिस्तान को कथित तौर पर ‘क्लीन चिट’ देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसे रवैये को जनता स्वीकार नहीं करेगी। सुनील शर्मा ने बिजली, पानी और रोजगार को बनाया हथियार विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने प्रदर्शन को नेकां सरकार की कथित नाकामियों का प्रतिबिंब बताया। उन्होंने कहा कि बिजली, पानी, सड़क और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों को लेकर जनता में असंतोष है और इसका असर अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है।

उन्होंने युवाओं के रोजगार को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीएससी और एसएसआरबी के माध्यम से भर्ती और रोजगार के अवसरों को लेकर युवा असमंजस में हैं। शर्मा ने सरकार पर बिजली दरों में बढ़ोतरी का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे आम और गरीब परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों की याद दिलाते हुए अनुच्छेद 370, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और एक लाख रोजगार से जुड़े दावों का मुद्दा उठाया। राज्य के दर्जे के सवाल पर शर्मा ने उमर अब्दुल्ला को राजनीतिक चुनौती देते हुए कहा कि यदि सरकार को अपने एजेंडे और जनता के समर्थन पर भरोसा है तो उसे राज्य के दर्जे के मुद्दे पर जनता से दोबारा जनादेश लेना चाहिए।

राजबाग में नेकां का जवाबी मोर्चा भाजपा के प्रदर्शन के समानांतर नेकां ने राजबाग में शक्ति प्रदर्शन किया। पार्टी के मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे और जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने तथा संवैधानिक अधिकारों की बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।

नेकां कार्यकर्ताओं ने भाजपा मुख्यालय, जवाहर नगर की ओर मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने राजबाग में ही धरना दिया। प्रदर्शन स्थल पर कुछ कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच कहासुनी भी हुई, जिसके चलते कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण रहा। सकीना इट्टू- ‘हमारे लिए हर दिन विरोध का दिन’ शिक्षा मंत्री और नेकां नेता सकीना इट्टू ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के अधिकारों की बहाली की मांग 2019 से जारी है और पार्टी इसे हर स्तर पर उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि नेकां के लिए “हर दिन विरोध का दिन” है और पार्टी शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों की मांग करती रहेगी। सकीना इट्टू ने दावा किया कि नेकां कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने से रोकने के लिए विभिन्न स्थानों पर चेकप्वायंट और प्रतिबंध लगाए गए थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं को लाल चौक में आगे बढ़ने की अनुमति दी गई, जबकि नेकां कार्यकर्ताओं को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा।

उन्होंने अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली तथा राज्य का दर्जा वापस दिए जाने की मांग दोहराते हुए कहा कि इसी से जम्मू-कश्मीर में कथित ‘हाई-हैंडेडनेस’ समाप्त होगी। तनवीर सादिक का निशाना दिल्ली नेकां के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने प्रदर्शन का लक्ष्य स्पष्ट करते हुए कहा कि पार्टी का मार्च स्थानीय भाजपा नेतृत्व के खिलाफ नहीं, बल्कि दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व तक राजनीतिक संदेश पहुंचाने के लिए था। सादिक ने कहा कि भाजपा नेतृत्व को जम्मू-कश्मीर के लोगों से किए गए वादों और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष किए गए वादो को पूरा करना चाहिए। उन्होंने राज्य का दर्जा, संवैधानिक गारंटी और युवाओं से जुड़े आरक्षण के मुद्दों को उठाया। साथ ही रोजगार से संबंधित लंबित मामलों और पदों के युक्तिकरण की प्रक्रिया में देरी पर भी सवाल खड़े किए। सादिक ने कहा कि नेकां अपने जनादेश और जम्मू-कश्मीर के लोगों के अधिकारों के सम्मान की मांग कर रही है। दो मार्च, दो नैरेटिव और एक राजनीतिक संदेश बुधवार के घटनाक्रम ने जम्मू-कश्मीर की राजनीति में बढ़ती खींचतान को सड़क पर ला दिया। नेकां का राजनीतिक संदेश स्पष्ट रूप से राज्य का दर्जा, संवैधानिक अधिकार और 2019 के बाद बदले राजनीतिक-संवैधानिक परिदृश्य के इर्द-गिर्द रहा, जबकि भाजपा ने रोजगार, बिजली, पानी, विकास और सरकार की कथित विफलताओं को अपना हथियार बनाया।