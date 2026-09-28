'राज्य का दर्जा बहाली पर BJP बेनकाब', डीप्टी CM सुरिंदर चौधरी ने बोला हमला; कहा- जनता देगी जवाब

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने राज्य का दर्जा बहाल करने संबंधी विधानसभा प्रस्ताव का विरोध करने को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने प्रस्ताव का विरोध कर जम्मू के लोगों को धोखा दिया और विधानसभा की कार्यवाही के दौरान पार्टी का रुख स्पष्ट हो गया।

विधानसभा में भाजपा द्वारा जताई गई आपत्तियों और वाकआउट के बावजूद राज्य का दर्जा बहाली प्रस्ताव पारित होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में चौधरी ने कहा कि सरकार ने प्रस्ताव के जरिए केंद्र को जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के उसके आश्वासन की याद दिलाई है। उन्होंने कहा कि दो साल बीतने के बावजूद राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया है, जिसका असर शासन-प्रशासन पर पड़ रहा है।