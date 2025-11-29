J&K News: कश्मीर विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में घुसा भालू, छात्राओं में दहशत; कमरे में रहने को मजबूर
कश्मीर विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में एक भालू घुसने से दहशत फैल गई। भालू को सदरबल के पास देखा गया था और कुत्तों से बचने के लिए वह हॉस्टल में घुस गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने वन्यजीव विभाग को सूचित किया और बचाव अभियान शुरू किया गया।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। कश्मीर विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में शुक्रवार देर शाम उस समय दहशत फैल गई, जब एक काला भालू परिसर में घुस आया। इसके बाद आपातकालीन कार्रवाई शुरू हुई और छात्राओं को घर के अंदर ही रहना पड़ा।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भालू को सबसे पहले सदरबल की तरफ देखा गया, जो फुटपाथ पर आराम से टहल रहा था और स्तब्ध यात्री उसे अविश्वास से देख रहे थे। कुछ ही देर बाद आवारा कुत्तों के एक झुंड ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया।
भागने की कोशिश में भालू एक बिजली के खंभे पर चढ़ गया। एक चारदीवारी फांदकर सीधे गर्ल्स हॉस्टल के अंदर आ गिरा जिससे हास्टल में हड़कंप मच गया। विश्वविद्यालय के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और वन्यजीव विभाग को सूचित किया।
भालू का पता लगाने और उसे पकड़ने के लिए बचाव अभियान शुरू किया गया, क्योंकि टीमों के पहुंचने तक भालू परिसर में और अंदर चला गया था। चीफ प्रॉक्टर प्रो. इम्तियाज़ अहमद खान ने कहा कि भालू 'गर्ल्स हॉस्टल से होकर गुज़रा और फिर आस-पास के इलाके में गायब हो गया।
उन्होंने कहा कि छात्रों को सख्त सलाह दी गई है कि जब तक स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में न आ जाए, वे अपने कमरों के अंदर ही रहें। उन्होंने कहा, वन्यजीव विभाग की टीम काम पर लगी हुई है।
बता देते हैं कि हाल के वर्षों में, श्रीनगर के बाहरी इलाकों में भालुओं के देखे जाने की घटनाओं में तेज़ी से वृद्धि हुई है, खासकर शरद ऋतु के अंत में जब वन्यजीव भोजन की तलाश में मानव बस्तियों की ओर रुख करते हैं।
