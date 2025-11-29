जागरण संवाददाता, श्रीनगर। कश्मीर विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में शुक्रवार देर शाम उस समय दहशत फैल गई, जब एक काला भालू परिसर में घुस आया। इसके बाद आपातकालीन कार्रवाई शुरू हुई और छात्राओं को घर के अंदर ही रहना पड़ा।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भालू को सबसे पहले सदरबल की तरफ देखा गया, जो फुटपाथ पर आराम से टहल रहा था और स्तब्ध यात्री उसे अविश्वास से देख रहे थे। कुछ ही देर बाद आवारा कुत्तों के एक झुंड ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया।

भागने की कोशिश में भालू एक बिजली के खंभे पर चढ़ गया। एक चारदीवारी फांदकर सीधे गर्ल्स हॉस्टल के अंदर आ गिरा जिससे हास्टल में हड़कंप मच गया। विश्वविद्यालय के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और वन्यजीव विभाग को सूचित किया।

भालू का पता लगाने और उसे पकड़ने के लिए बचाव अभियान शुरू किया गया, क्योंकि टीमों के पहुंचने तक भालू परिसर में और अंदर चला गया था। चीफ प्रॉक्टर प्रो. इम्तियाज़ अहमद खान ने कहा कि भालू 'गर्ल्स हॉस्टल से होकर गुज़रा और फिर आस-पास के इलाके में गायब हो गया।