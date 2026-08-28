कश्मीर में भालुओं का खौफ! 2 साल में जंगली जानवरों के 15 हजार से ज्यादा हमले, 32 की मौत; सुबह सबसे ज्यादा खतरा

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। कश्मीर घाटी में इंसान और भालू के बीच खूनी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले सिर्फ दो सालों में जम्मू-कश्मीर में जंगली जानवरों ने 15661 बार इंसानों पर हमला किया है। इन हमलों में 32 लोगों की जान चली गई और 350 से ज्यादा लोग जिंदगी भर के लिए घायल हो गए।



ताजा मामला कुलगाम के दमहाल हांजीपोरा के अहमदाबाद गांव का है, जहां सुबह 11:30 बजे अपने बाग में काम करने गए 62 साल के अब्दुल सलाम तेली पर भालू ने जानलेवा हमला कर दिया।

पत्नी और बहू के सामने भालू ने उनके सिर पर वार कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। अस्पताल में भर्ती तेली का कहना है कि कि ऐसा वक्त मेरी जिंदगी में फिर कभी न आए। वो पल हार्ट अटैक जैसा था। तेली की यह कहानी अकेली नहीं है। यह कश्मीर में गहराते मानव-वन्यजीव संघर्ष की एक और कड़ी है, जिसके आंकड़े अब डराने लगे हैं।

दो साल में 32 मौतें, 350 से ज्यादा घायल यह कोई अकेली घटना नहीं है। दक्षिण कश्मीर से लेकर उत्तर कश्मीर तक भालू के हमले तेजी से बढ़े हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, साल 2023-24 में पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 9301 हमले दर्ज किए गए, जिनमें 18 लोगों की जान गई और 137 घायल हुए।

सबसे ज्यादा 1444 हमले जम्मू जिले में, 1173 कुपवाड़ा में और 998 किश्तवाड़ में हुए। कुलगाम में इस दौरान 135 हमले हुए थे। वहीं वर्ष 2024-25 की बात करें तो इस दौरान 6360 हमले रिपोर्ट हुए, जिसमें 14 लोगों की मौत और 213 घायल हुए। इस साल भी जम्मू में 1341 हमलों के साथ सबसे आगे रहा। इसके अलावा रामबन में भालू हमले के 686 जबकि अनंतनाग में 637 हमले दर्ज किए गए।

सुबह के समय ही होते हैं सबसे अधिक हमले वन्यजीव विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 80 प्रतिशत हमले सुबह के वक्त होते हैं, जब लोग बागों और खेतों में काम करने जाते हैं। सबसे ज्यादा खतरा उन इलाकों में है जहां पेड़ ज्यादा हैं और जंगल, नदी-नाले के पास घास के मैदान हैं।

वन्यजीव शोधकर्ता काशिफ फारूक भट ने इस पैटर्न की वजह समझाई। उन्होंने बताया कि भालू अब गांवों में दिन-रात घूम रहे हैं। हम जो घर का कचरा और सेब-मक्का की बर्बाद फसल खुले में फेंक देते हैं। वह भालुओं को आकर्षित कर रहे हैं। अभी भी सेब तोड़ने का सीजन है, यह भालुओं के लिए फाइफ स्टार दावत है।