जम्मू-कश्मीर के बारामूला में चोरों ने गायब कर दिए 53 तांबे के बर्तन, दो आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। बारामूला पुलिस ने चंदूसा में घर में हुई चोरी के मामले को सुलझा लिया है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और चोरी हुए तांबे के 53 बर्तन बरामद किए हैं।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 9 अगस्त 2026 को चंदूसा पुलिस स्टेशन को निलसार के एक घर से तांबे के बर्तन चोरी होने की शिकायत मिली थी। इसके बाद, कानून की संबंधित धाराओं के तहत पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान, निलसार निवासी इसहाक अजीज खान पुत्र अब्दुल अजीज खान से पूछताछ की गई और उसने चोरी में अपनी संलिप्तता कबूल कर ली। उसकी जानकारी के आधार पर, वागूरा के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास) और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में निलसार में छिपाई गई चोरी की संपत्ति बरामद की गई। बरामद संपत्ति में तांबे के 53 बर्तन शामिल हैं।

आगे की जांच में एक और आरोपी की संलिप्तता का पता चला, जिसकी पहचान तकिया यूसुफ शाह निवासी सैयद आकिप पुत्र मोहम्मद अमीन शाह के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।