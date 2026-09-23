कश्मीर में पर्यटकों से ज्यादा किराया वसूला तो खैर नहीं, टंगमर्ग में बारामूला पुलिस का बड़ा एक्शन; 6 सूमो-ऑटो जब्त

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में पर्यटन सीजन के बीच पर्यटकों और दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के साथ किसी भी तरह की मनमानी अब भारी पड़ सकती है। पर्यटकों से कथित तौर पर ओवरचार्जिंग, उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार की शिकायतों पर बारामूला पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए टंगमर्ग इलाके में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया।

पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई पुलिस स्टेशन टंगमर्ग के अधिकार क्षेत्र में की गई। अभियान के दौरान वाणिज्यिक यात्री वाहनों, जिनमें सूमो और ऑटो भी शामिल हैं, की जांच की गई। जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 6 वाहनों को संबंधित प्रावधानों के तहत जब्त किया गया।

इनमें से एक गाड़ी टंगमर्ग-गुलमर्ग रूट पर पर्यटकों से तय किराए से दोगुना किराया वसूल रही थी। चेकिंग के दौरान, JK05N-6166 नंबर वाली एक स्कॉर्पियो गाड़ी टंगमर्ग-गुलमर्ग की यात्रा के लिए पर्यटकों से ₹5,000 वसूलती पाई गई, जबकि सरकार ने इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ₹2,500 का किराया तय किया है। टंगमर्ग पुलिस स्टेशन ने धोखाधड़ी से जुड़ी धाराओं के तहत FIR दर्ज की है।

वाहन चालकों की मनमानी पर पुलिस सख्त पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई केवल नियम तोड़ने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य पर्यटकों और आम यात्रियों के लिए सुरक्षित, निष्पक्ष और परेशानी मुक्त परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करना भी है।

पर्यटन पर निर्भर क्षेत्र में वाहन चालकों की मनमानी या यात्रियों से अनुचित वसूली का असर पूरे पर्यटन माहौल पर पड़ सकता है। पर्यटकों से ज्यादा किराया वसूला तो होगी कार्रवाई बारामूला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पर्यटकों और आगंतुकों को परेशान करना, उनसे निर्धारित किराए से अधिक वसूली करना या उनका किसी भी तरह से शोषण करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में ऐसे मामलों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।