बारामुला में आतंकी साजिश नाकाम! ओवरग्राउंड वर्कर दबोचा, 2 ग्रेनेड मिले; कुंजर-गुलमर्ग में हमले की थी तैयारी

राज्य ब्यूरो,जागरण, श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले के कुंजर इलाके में सुरक्षाबलों ने शुक्रवार को आतंकियों के एक ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही ग्रेनेड हमले के एक आतंकी षडयंत्र को विफल बनाने का दावा किया। पकड़े गए ओवरग्राउंड वर्कर से दो हथगोले मिले हैं और उससे पूछताछ जारी है।



यहां मिली जानकारी के अनुसार, बारामुला पुलिस को अपने तंत्र से पता चला था कि आतंकी कुंजर और गुलमर्ग के इलाके में किसी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। इसके आधार पर पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ाते हुए कुछ खास जगहों पर विशेष नाके लगाए गए थे, जहां तैनात सुरक्षाकर्मी वाहनों व राहीगीरों की तलाशी ले रहे थे।

नाका देखकर रास्ता बदलने लगा युवक ऐसा ही एक नाका जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने सेना की 02 आरआर और सीआरपीएफ की 176वीं वाहिनी के जवानों के साथ मिलकर वुस्सन बांगिल इलाके में लगाया था। नाका पार्टी वहां से गुजरने वाले सभी संदिग्ध तत्वों को रोककर उनकी तलाशी ले रही थी।

इसी दौरान एक संदिग्ध युवक वहां से गुजरने लगा। उसने नाका देखा तो अपना रास्ता बदल कर भागने लगा, लेकिन नाका पार्टी ने उसे देख लिया और उसने उसके भागने के इरादे को विफल बनाते हए उसे पकड़ लिया। तलाशी में मिले दो हथगोले पकड़े गए युवक की मौके पर तलाशी ली गई और उसके पास से दो हथगोले बरामद हुए। उसकी पहचान कुंजर के हार्डू अबूरा निवासी शाकिर नबी लोन के रूप में हुई। प्रांरभिक पूछताछ में उसने बताया कि उसे कुंजर और गुलमर्ग के इलाके में सुरक्षाबलों के किसी बंकर या फर उनके गश्तीदल पर ग्रेनेड हमले का जिम्मा सौंपा गया था।