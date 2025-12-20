Language
    बारामूला पुलिस ने भूस्खलन मामले में दर्ज की एफआईआर, बोले- 'अवैध खनन गतिविधियों के कारण खानपोरा में हुई घटना'

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 04:19 PM (IST)

    बारामूला पुलिस ने खानपोरा में हुए भूस्खलन मामले में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के अनुसार, यह घटना अवैध खनन गतिविधियों के कारण हुई। पुलिस मामले की जांच क ...और पढ़ें

    पहाड़ियों पर अवैध खनन के चलते ऐसी घटनाएं घट रही हैं।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। बारामूला पुलिस ने शनिवार को जिले के खानपोरा इलाके में हुई भूस्खलन की घटना का संज्ञान ले इस सिलसिले में एक मामला दर्ज किया है।

    एक बयान में पुलिस ने कहा कि यह घटना इलाके में अवैध पत्थर खनन गतिविधियों के कारण हुई जिससे अचानक मलबा और मिट्टी खिसक गई।

    बयान के अनुसार भूस्खलन से इंसानी जान को गंभीर खतरा पैदा हो गया था और सार्वजनिक और निजी संपत्ति दोनों को नुकसान होने की आशंका थी। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, स्थिति का जायजा लिया और यह सुनिश्चित किया कि किसी की जान का नुकसान न हो।

    इस संबंध में, पुलिस स्टेशन बारामूला ने कानून की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर नंबर 219-2025 के तहत मामला दर्ज किया है। जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

    बयान में कहा गया है कि बारामूला पुलिस सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और अवैध गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।

    बता देते हैं कि शुक्रवार देर रात बारामूला जिले के खानपोरा इलाके में उस समय दहशत फै गई थी जब वहां अचानक एक पहाड़ी पर भूसखलन हुआ था और पहाड़ी से मिट्टी व पत्थर खिसक कर नीचे गिरे थे।

    इस घटना में कोई जानी या माली नुकसान तो नही हुआ था अलबत्ता वहां आसपास रहने वाले लोोगं में खौफ व दहशत फैल गई थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पहाड़ियों पर अवैध खनन के चलते ऐसी घटनाएं घट रही हैं।