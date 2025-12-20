बारामूला पुलिस ने भूस्खलन मामले में दर्ज की एफआईआर, बोले- 'अवैध खनन गतिविधियों के कारण खानपोरा में हुई घटना'

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। बारामूला पुलिस ने शनिवार को जिले के खानपोरा इलाके में हुई भूस्खलन की घटना का संज्ञान ले इस सिलसिले में एक मामला दर्ज किया है।



एक बयान में पुलिस ने कहा कि यह घटना इलाके में अवैध पत्थर खनन गतिविधियों के कारण हुई जिससे अचानक मलबा और मिट्टी खिसक गई।

बयान के अनुसार भूस्खलन से इंसानी जान को गंभीर खतरा पैदा हो गया था और सार्वजनिक और निजी संपत्ति दोनों को नुकसान होने की आशंका थी। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, स्थिति का जायजा लिया और यह सुनिश्चित किया कि किसी की जान का नुकसान न हो।

इस संबंध में, पुलिस स्टेशन बारामूला ने कानून की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर नंबर 219-2025 के तहत मामला दर्ज किया है। जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए मामले की जांच शुरू कर दी गई है।



बयान में कहा गया है कि बारामूला पुलिस सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और अवैध गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।