बारामूला कोऑपरेटिव बैंक घोटाला: क्राइम ब्रांच ने आरोपितों के खिलाफ दायर की चार्जशीट, 2016 में दर्ज हुई थी FIR

बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में पुलिस की क्राइम बांच ने 7 साल बाद चार्जशीट दायर कर दी है। 2016 में कोऑपरेटिव सोसाइटी के तत्कालीन रजिस्ट्रार की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू की थी। आरोपितों में बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की हाजिन शाखा के तत्कालीन प्रबंधक अब्दुल रज्जाक और तत्कालीन क्लर्क गुलाम अहमद शाह हैं। इन दोनों के खिलाफ मामले दर्ज कि गए हैं।

बारामूला कोऑपरेटिव बैंक घोटाला: क्राइम ब्रांच ने आरोपितों के खिलाफ दायर की चार्जशीट

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। जम्मू-कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में वित्तीय घोटाले व जनता की जमा पूंजी के दुरुपयोग के आरोप में दो बैंक अधिकारियों के खिलाफ बुधवार को अदालत में आरोपपत्र दायर किया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यह मामला वर्ष 2016 में दर्ज किया गया था। आरोपपत्र बांडीपोरा के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर किया गया है। आरोपितों में बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की हाजिन शाखा के तत्कालीन प्रबंधक अब्दुल रज्जाक और तत्कालीन क्लर्क गुलाम अहमद शाह हैं। इन दोनों के खिलाफ मामले दर्ज कि गए हैं। तत्कालीन रजिस्ट्रार ने की थी शिकायत प्रवक्ता ने बताया कि इनके खिलाफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन रजिस्ट्रार की शिकायत पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की गई थी। रजिस्ट्रार ने अपनी शिकायत में बताया था कि बारामूला सेंट्रल कोऑरेटिव बैंक लिमिटेड के कुछ अधिकारी और कर्मी बैंक में जमा जनता की जमा पूंजी में घोटाला कर रहे हैं। जांच में क्या खुलासे हुए मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की गई तो पता चला कि अब्दुल रज्जाक वानी ने क्लर्क गुलाम अहमद शाह से मिलकर बैंक के विभिन्न ग्राहकों के खातों व दस्तावेजों में गड़बड़ी कर लाखों रुपयों का घोटाला किया है। इस संबंध में भी सबूत जमा किए गए हैं और उसके आधार पर चालान तैयार कर अदालत में पेश किया गया है।

