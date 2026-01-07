Language
    बारामूला में सरकारी शिक्षकों पर शिकंजा, अधिकारी ने दोहराया- 'निजी ट्यूशन पर प्रतिबंध किया जाएगा सुनिश्चति'

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 04:23 PM (IST)

    उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सरकारी शिक्षकों द्वारा अनधिकृत निजी कोचिंग पर प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कह ...और पढ़ें

    बारामूला के उपायुक्त ने कोचिंग केंद्रों के विनियमन के लिए एक समिति भी गठित की है।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कहा कि विभाग सरकारी स्कूलों के शिक्षकों द्वारा अनधिकृत निजी कोचिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले सभी सरकारी आदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

    निजी ट्यूशन देने पर रोक लगाने वाले सरकारी आदेश के कथित उल्लंघन के बारे में, सीईओ अब्दुल राशिद ने दोहराया कि प्रतिबंध का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

    सूत्रों ने बताया कि सरकारी शिक्षकों द्वारा बिना पूर्व अनुमति के निजी ट्यूशन या कोचिंग देने पर स्पष्ट प्रतिबंध के बावजूद, कुछ शिक्षक कथित तौर पर शहर के एक प्रसिद्ध परिसर में स्थित निजी कोचिंग केंद्रों में सुबह-सुबह कक्षाएं ले रहे हैं।

    आपको बता दें कि बारामूला के उपायुक्त ने जिले में संचालित कोचिंग केंद्रों के विनियमन और निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसमें पंजीकरण, शुल्क संरचना और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।