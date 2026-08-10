बांडीपोरा में इंसानियत शर्मसार, 12 साल की मासूम से दरिंदगी, पुलिस ने 12 घंटे में दबोचे दोनों आरोपी

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा जिले से एक बेहद शर्मनाक और दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। जहां 12 साल की एक मासूम बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म की घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। इस घिनौनी वारदात के सामने आते ही पुलिस विभाग हरकत में आया और रातों-रात चलाए गए ऑपरेशन में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इस सनसनीखेज मामले की जानकारी रविवार दोपहर करीब 12 बजे पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच शुरू की गई। शुरुआती जानकारी में पता चला कि पीड़िता एक नाबालिग बच्ची है और यह घटना न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार करने वाली है। पुलिस ने बिना एक पल गंवाए, हालात का जायजा लेना शुरू किया और यह पता लगाने की कोशिश की कि इस वारदात के पीछे कौन लोग हैं और घटना किन परिस्थितियों में हुई।

आधी रात तक चले ताबड़तोड़ छापे, दो आरोपी दबोचे जांच के दौरान जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली सामने आई, वो ये कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी बच्ची के पहले से जानने वाले नहीं थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोनों संदिग्धों की पहचान जांच के दौरान तकनीकी और मानवीय सुरागों के आधार पर की गई।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, 'हमें जैसे ही पुख्ता सुराग मिले, हमने टीमों को अलग-अलग जगहों पर रवाना किया। यह एक संवेदनशील मामला था, इसलिए हर कदम फूंक-फूंक कर रखना जरूरी था।' मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने रात भर आरोपियों की धरपकड़ को प्राथमिकता दी। बांडीपोरा पुलिस की कई टीमों ने देर रात अलग-अलग संभावित ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली और दोनों संदिग्ध आरोपियों को अलग-अलग जगहों से हिरासत में ले लिया गया। आधी रात को हुई इस कार्रवाई के बाद इलाके में थोड़ी राहत की सांस ली गई है, हालांकि लोगों में अभी भी गुस्सा देखा जा रहा है।

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पॉक्सो सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज पुलिस ने इस मामले में कोई कोताही नहीं बरती है। पीड़िता की उम्र को देखते हुए मामले में बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों से संबंधित बेहद सख्त कानून की धाराएं लगाई गई हैं।

थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें पॉक्सो (POCSO) अधिनियम की धाराएं भी शामिल हैं, जो नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों में लगाई जाती हैं। पुलिस ने साफ कहा है कि आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, वारदात को किस तरह अंजाम दिया गया और क्या इसमें कोई और भी शामिल है।