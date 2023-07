B R Sharma ने जम्मू-कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में ली शपथ, पिछले सप्ताह हुई थी नियुक्ति

B R Sharma Election Commissioner बी.आर शर्मा ने वीरवार को जम्मू-कश्मीर के प्रदेश चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की। बी.आर शर्मा जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। वह जम्मू-कश्मीर के दूसरे चुनाव आयुक्त हैं। पहले चुनाव आयुक्त के.के शर्मा थे जिनका कार्यकाल इसी वर्ष फरवरी में समाप्त हुआ है। बी.आर शर्मा की नियुक्ति पिछले सप्ताह हुई थी।

B R Sharma ने जम्मू-कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में ली शपथ

श्रीनगर, पीटीआई। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्य सचिव बी.आर शर्मा (B R Sharma) ने गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ ली। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यहां राजभवन में शर्मा को पद की शपथ दिलाई। बी.आर शर्मा को पिछले सप्ताह राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। उनके पूर्ववर्ती के के शर्मा ने 1 फरवरी को अपना कार्यकाल पूरा किया। बी.आर शर्मा 65 वर्ष की आयु तक एसईसी के पद पर बने रहेंगे। 1984 बैच के IAS हैं बी.आर शर्मा जम्मू क्षेत्र के कठुआ जिले के रहने वाले 1984 बैच के आईएएस अधिकारी, बी.आर शर्मा ने 2015 से 2017 तक पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) में अतिरिक्त सचिव के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के रूप में भी काम किया है।

Edited By: Rajat Mourya