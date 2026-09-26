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जम्मू-कश्मीर: अशोक कौल ने संगठन महामंत्री पद से क्यों दिया इस्तीफा? BJP प्रवक्ता ने बताई वजह, 12 साल बाद खाली पद

By Naveen Sharma Edited By: Dallu Slathia
Published: Sat, 26 Sep 2026 06:29 PM (IST)

जम्मू-कश्मीर भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक कौल ने 12 साल बाद संगठन महामंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ...और पढ़ें

12 साल बाद अशोक कौल ने छोड़ा जम्मू-कश्मीर भाजपा के संगठन महामंत्री का पद। (फाइल फोटो)

12 साल बाद अशोक कौल ने छोड़ा जम्मू-कश्मीर भाजपा के संगठन महामंत्री का पद। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. अशोक कौल ने 12 साल बाद पद छोड़ा।

  2. बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया।

  3. जम्मू-कश्मीर भाजपा में नए संगठन महामंत्री की तलाश।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक कौल ने प्रदेश संगठन महामंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। करीब 12 वर्षों तक इस महत्वपूर्ण संगठनात्मक जिम्मेदारी को संभालने वाले कौल ने बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए पद से मुक्त किए जाने का अनुरोध किया था।

कौल का इस्तीफा भाजपा द्वारा विभिन्न राज्यों में संगठन महामंत्रियों की नई नियुक्तियां किए जाने के कुछ ही दिनों बाद सामने आया है। 24 सितंबर को भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा समेत कई राज्यों में संगठनात्मक जिम्मेदारियों के लिए नए पदाधिकारियों की नियुक्तियों को मंजूरी दी थी।

जम्मू-कश्मीर में फिलहाल संगठन महामंत्री के पद पर किसी नए नेता की नियुक्ति नहीं की गई है। पार्टी आने वाले महीनों में इस पद के लिए नए चेहरे का चयन कर सकती है।

क्यों पद से हटे अशोक कौल?

भाजपा के जम्मू-कश्मीर इकाई के प्रवक्ता सजिद यूसुफ शाह ने कौल के पद से हटने की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने लगभग एक वर्ष पहले ही संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी से मुक्त किए जाने का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया कि उम्र बढ़ने और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण कौल के लिए संगठन की जिम्मेदारियों को पहले की तरह निभाना कठिन हो रहा था।

पार्टी नेतृत्व ने उनके अनुरोध पर विचार करने के बाद उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त करने का निर्णय लिया। अब संगठन महामंत्री का दायित्व किसी अन्य नेता को सौंपा जाएगा।

बूथ स्तर तक भाजपा को मजबूत करने में कौल की अहम भूमिका

अशोक कौल ने संगठन महामंत्री के रूप में जम्मू-कश्मीर में भाजपा के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्यकाल में पार्टी ने बूथ स्तर तक संगठन को विस्तार देने और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ाने पर विशेष जोर दिया।

कौल की जिम्मेदारियों में संगठनात्मक बैठकों का संचालन, जनसंपर्क अभियानों का समन्वय तथा विभिन्न स्तरों के पार्टी पदाधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें शामिल रही हैं। उन्होंने जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों में पार्टी के संगठनात्मक नेटवर्क को मजबूत करने के लिए जिला अध्यक्षों, विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ लगातार समन्वय किया।

केंद्र सरकार की योजनाओं और पार्टी की नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए भी संगठन स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन में उनकी भूमिका रही। अब उनके पद छोड़ने के बाद जम्मू-कश्मीर भाजपा में संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी के लिए नए नेतृत्व के चयन पर नजर रहेगी।