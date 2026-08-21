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खुशखबरी! कश्मीर में कारीगरों के बच्चों को MBA कराएगी सरकार, पूरी फीस देगी; डिग्री के बाद स्टार्टअप में भी मदद

By Naveen Sharma Edited By: Dallu Slathia
Updated: Fri, 21 Aug 2026 04:40 PM (GMT+05:30)

कश्मीर में हस्तशिल्प एवं हथकरघा विभाग कारीगरों के बच्चों को क्राफ्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में MBA कराएगा, जिसकी पूरी फीस सरकार वहन करेगी। यह पहल नए क्राफ्ट उद्यमी तैयार करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है।

कश्मीर के पुराने हुनर को मिलेगा नया बिजनेस मॉडल। (फाइल फोटो)

कश्मीर के पुराने हुनर को मिलेगा नया बिजनेस मॉडल(फाइल फोटो)

HighLights

  1. कारीगरों के बच्चों को क्राफ्ट मैनेजमेंट एमबीए का अवसर।

  2. सरकार द्वारा दो वर्षीय पाठ्यक्रम की पूरी ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति।

  3. पारंपरिक शिल्प को आधुनिक उद्यमिता से जोड़कर नया आयाम।

नवीन नवाज, जागरण, श्रीनगर। कश्मीर के सदियों पुराने हस्तशिल्प और हथकरघा कारोबार को नई पीढ़ी के हाथों में आधुनिक रूप देने की तैयारी है। हस्तशिल्प एवं हथकरघा विभाग ने कारीगरों और बुनकरों के बच्चों एवं आश्रितों को क्राफ्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में एमबीए कराने की पहल की है। दो वर्षीय यह स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम श्रीनगर स्थित क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (सीडीआई) में संचालित हो रहा है और कश्मीर विश्वविद्यालय से संबद्ध है। खास बात यह है कि निर्धारित पात्रता मानदंड पूरा करने वाले विद्यार्थियों की पूरी ट्यूशन फीस सरकार प्रतिपूर्ति करेगी।

विभाग का मानना है कि पारंपरिक हुनर को केवल विरासत के रूप में बचाए रखना पर्याप्त नहीं है। इसे आधुनिक डिजाइन, तकनीक, प्रबंधन, ब्रांडिंग और उद्यमिता से जोड़कर देश-विदेश के बाजार में प्रतिस्पर्धी कारोबार के रूप में विकसित करना जरूरी है। इसी उद्देश्य से विभाग ने कारीगरों और बुनकरों के परिवारों की नई पीढ़ी को इस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए प्रोत्साहित किया है।

हुनर के साथ कारोबार की समझ

क्राफ्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एमबीए में क्राफ्ट, डिजाइन, तकनीक, प्रबंधन और उद्यमिता का समन्वित प्रशिक्षण दिया जाता है। विद्यार्थियों को क्राफ्ट अर्थव्यवस्था और बाजार की बदलती जरूरतों के साथ उत्पाद विकास, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और उद्यम प्रबंधन की व्यावहारिक जानकारी दी जाती है।इसका लक्ष्य ऐसी युवा पीढ़ी तैयार करना है जो कश्मीर की विशिष्ट हस्तशिल्प विरासत को आगे बढ़ाने के साथ उसे आधुनिक, टिकाऊ और लाभकारी व्यवसाय में बदल सके।

प्रशिक्षित युवा कश्मीरी उत्पादों को नए बाजारों तक पहुंचाने और उन्हें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

कारीगर परिवारों की नई पीढ़ी पर खास फोकस

हस्तशिल्प एवं हथकरघा विभाग कश्मीर के निदेशक मुसर्रत उल इस्लाम के अनुसार, पारंपरिक शिल्प से जुड़े परिवारों के युवाओं के लिए यह कार्यक्रम विशेष महत्व रखता है। उनका कहना है कि यदि कारीगरों और बुनकरों की नई पीढ़ी को आधुनिक प्रबंधन एवं उद्यमिता का प्रशिक्षण मिले, तो वह सदियों पुराने हुनर को आर्थिक रूप से अधिक मजबूत और टिकाऊ कारोबार में बदल सकती है। कश्मीर के पारंपरिक शिल्प में रोजगार, स्वरोजगार और निर्यात की व्यापक संभावनाएं हैं।

प्रशिक्षित युवा इन संभावनाओं का इस्तेमाल कर नए उद्यम खड़े करने के साथ दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं।

पूरी ट्यूशन फीस की होगी प्रतिपूर्ति

इस पहल की सबसे अहम विशेषताओं में से एक सरकार की ओर से पूरी ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति है। विभाग के अनुसार, निर्धारित पात्रता मानदंड पूरा करने वाले विद्यार्थियों को दो वर्षीय पीजी पाठ्यक्रम की पूरी ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति का लाभ मिलेगा।

इसके लिए पात्र उम्मीदवारों को संबंधित सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रमाण पत्र के आधार पर फीस प्रतिपूर्ति के लिए पात्रता तय की जाएगी।

सीडीआई से तैयार होंगे नए क्राफ्ट उद्यमी

मुसर्रत उल इस्लाम ने बताया कि क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जम्मू-कश्मीर के हस्तशिल्प क्षेत्र में पेशेवर दृष्टिकोण, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। संस्थान के कई पूर्व छात्र पारंपरिक कलाओं से जुड़े विभिन्न व्यवसायों में अपनी पहचान बना चुके हैं।

सीडीआई में डिजाइन, तकनीक और प्रबंधन पर केंद्रित प्रशिक्षण विद्यार्थियों को बाजार की मांग के अनुरूप उत्पाद तैयार करने, उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने तथा सफल उद्यम स्थापित और संचालित करने के लिए जरूरी कौशल प्रदान करता है।

एमबीए के बाद मिलेगा ‘स्टार्टअप लॉन्च पैड’

विभाग अब इस पहल को डिग्री से आगे ले जाने की तैयारी कर रहा है। मुसर्रत उल इस्लाम के अनुसार, एमबीए सफलतापूर्वक पूरा करने वाले विद्यार्थियों के लिए ‘स्टार्टअप लॉन्च पैड’ तैयार करने की दिशा में काम किया जा रहा है।

इसका उद्देश्य प्रशिक्षित युवाओं को केवल डिग्रीधारी बनाने के बजाय उनके ज्ञान और कौशल को वास्तविक कारोबारी अवसरों में बदलने में मदद करना है। इसके माध्यम से युवा अपने क्राफ्ट उद्यम शुरू कर सकेंगे और आगे चलकर अन्य युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकेंगे।

निर्धारित समय में आवेदन की अपील

हस्तशिल्प एवं हथकरघा विभाग ने पात्र उम्मीदवारों तथा कारीगरों और बुनकरों के बच्चों एवं आश्रितों से इस अवसर का लाभ उठाने और निर्धारित प्रवेश कार्यक्रम के भीतर आवेदन करने की अपील की है।