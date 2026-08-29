'ये उनके घर का मामला, मैं कहने वाला कौन?'; श्रीनगर MP आगा सैयद के इस्तीफे के एलान पर बोले अपनी पार्टी के अध्यक्ष

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और श्रीनगर सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने शुक्रवार को पार्टी छोड़ने और सांसदी से इस्तीफा देने का एलान किया। उन्होंने नेकां अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को पत्र लिखकर इस बात की घोषणा की। जम्मू-कश्मीर में इस सियासी घटनाक्रम के बीच जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी की प्रतिक्रिया आई है।

पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने प्रेस कर्मियों से बात करते हुए इस मुद्दे पर कहा कि सर, मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगा। यह नेशनल कॉन्फ्रेंस का अंदरूनी मामला है। जब तक आगा उस जमात में हैं, यह उनके घर का मामला है। अगर मैं उन्हें कोई टिप दूंगा, तो वे कहेंगे, सर, आप कौन हैं? यह हमारे घर का मामला है।

आगा ने किया इस्तीफे का एलान बता दें कि शुक्रवार को श्रीनगर सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने पूर्व सीएम और प्रेसिडेंट डॉ. फारूक अब्दुल्ला के इस्तीफे की पब्लिक डिमांड के बाद उन्हें एक लेटर जारी किया था। मेहदी ने पार्टी लीडरशिप की 2024 के मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 और 35A को बहाल करने के वादे से पीछे हटने के लिए पार्टी नेतृत्व की आलोचना की और कहा कि सिर्फ स्टेट का दर्जा मान लेने से 2019 के कॉन्स्टिट्यूशनल बदलावों को सही ठहराया जा रहा है। सांसद ने कहा कि जम्मू और कश्मीर की ज़मीन, रिसोर्स और कल्चरल पहचान के लिए ज़रूरी सुरक्षा छोड़ दी जा रही है।