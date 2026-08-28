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नौकरी का वादा, अमरनाथ यात्रा में टेंट ठेके का भरोसा... फिर लाखों की कथित ठगी! अनंतनाग में नेता पर FIR

By Digital Desk Edited By: Dallu Slathia
Updated: Fri, 28 Aug 2026 12:14 PM (IST)

अनंतनाग में नेता आबिद हुसैन नेंगरू के खिलाफ पुलिस ने 8.25 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया ...और पढ़ें

अमरनाथ यात्रा में टेंट का ठेका दिलाने का भरोसा देकर वसूले पैसे। (फाइल फोटो)

अमरनाथ यात्रा में टेंट का ठेका दिलाने का भरोसा देकर वसूले पैसे (फाइल फोटो)

HighLights

  1. अनंतनाग में नेता पर 8.25 लाख की ठगी का आरोप।

  2. एसपीओ नौकरी, अमरनाथ यात्रा टेंट ठेके का लालच दिया।

  3. पैसे मांगने पर शिकायतकर्ता को धमकाने का भी आरोप।

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। अनंतनाग में राजनीतिक रसूख के नाम पर कथित ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने नेता आबिद हुसैन नेंगरू के खिलाफ कथित धोखाधड़ी और धमकी के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि पुलिस विभाग में एसपीओ की नौकरी और श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान पहलगाम में टेंट लगाने की अनुमति/ठेका दिलाने का भरोसा देकर शिकायतकर्ता से कथित तौर पर 8.25 लाख रुपये वसूले गए।

आरोप है कि रकम लेने के बावजूद न तो नौकरी दिलाई गई और न ही टेंट लगाने की अनुमति या ठेका दिलाया गया। शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि पैसे वापस मांगने पर उसे धमकाया गया और झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई।

पुलिस के अनुसार, खन्नाबल स्थित पुलिस चौकी में वाहिद अहमद इट्टू, पुत्र गुलाम नबी इट्टू, निवासी हसन नूर, ऐशमुकाम, वर्तमान में जीडीसी बायज हॉस्टल, खन्नाबल में रह रहे हैं, ने आबिद हुसैन नेंगरू के खिलाफ लिखित शिकायत दी।

राजनीतिक पहुंच का हवाला देकर आश्वासन

शिकायत में आरोप लगाया गया कि आबिद हुसैन नेंगरू, पुत्र गुलाम हसन नेंगरू, निवासी क्रांदिगाम, बिजबेहाड़ा, ने अपने कथित राजनीतिक प्रभाव का हवाला देते हुए सरकारी नौकरी समेत अन्य सुविधाएं दिलाने का भरोसा दिया।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, उसे यह विश्वास दिलाया गया कि राजनीतिक पहुंच के जरिए पुलिस विभाग में एसपीओ की नौकरी लगवाई जा सकती है। इसके साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान पहलगाम में यात्रियों के लिए टेंट लगाने की अनुमति/ठेका दिलाने का भी कथित तौर पर आश्वासन दिया गया।

रकम वापस मांगने पर धमकाया

शिकायत में कहा गया है कि इन कथित वादों और आश्वासनों के आधार पर शिकायतकर्ता से कुल 8 लाख 25 हजार रुपये लिए गए। लेकिन बाद में न नौकरी मिली और न ही पहलगाम में टेंट लगाने का काम। जब शिकायतकर्ता ने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोप है कि उसे धमकाया गया तथा झूठे मुकदमे में फंसाने की चेतावनी दी गई।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शिकायत पर संज्ञान लेते हुए अनंतनाग पुलिस स्टेशन में एफआइआर संख्या 283/2026 दर्ज की गई है। मामला बीएनएस की धारा 318(4) और 351(3) के तहत दर्ज किया गया है।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपों से जुड़े तथ्यों तथा लेन-देन की जांच की जा रही है।
अनंतनाग पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सरकारी नौकरी या किसी अन्य आधिकारिक लाभ का झूठा भरोसा देकर लोगों से धन ऐंठने अथवा उनका शोषण करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।