अनंतनाग में नाले में गिरा 5 साल का बेटा, बचाने के लिए पिता ने लगा दी छलांग, बच्चे की जान बची, पिता की मौत

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के काज़ीगुंड इलाके में बुधवार को एक पांच साल का बच्चा गलती से ''नाला सैंड्रन'' में गिर गया। उसे बचाने की कोशिश में उसके पिता की डूबने से मौत हो गई। मृक की पहचान जहूर अहमद गनई निवासी निगीनपोरा, कुलगाम के तौर पर हुई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिता-पुत्र की जोड़ी एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए उस इलाके में गई थी, तभी बच्चा पानी की धारा में गिर गया जिसे बचाने के प्रयास में उसके पिता ने अपनी जान गंवाई। बच्चे, इमाद ज़हूर को बचा लिया गया और काज़ीगुंड के इमरजेंसी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है और वह डाक्टरों की निगरानी में है। इस बीच, पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

टीआरसी के एक गोदाम में आग उधर, श्रीनगर के टीआरसी के एक गोदाम में रखे बिजली के सामान और फर्नीचर में आग लगने से एक बड़ी दुर्घटना टल गई। सीआरपीएफ जवानों, टीआरसी कर्मचारियों और स्थानीय फायर एंड इमरजेंसी सर्विस टीमों की तेज़ी और आपसी तालमेल की वजह से आग को तेज़ी से काबू में कर लिया गया और बुझा दिया गया, जिससे वह आस-पास की इमारतों तक नहीं फैल पाई।

दमकल कर्मियों के आने से पहले ही, सुरक्षा कर्मियों और टीआरसी कर्मचारियों ने तुरंत कार्रवाई की और शुरुआती कुछ अहम मिनटों में आग को रोकने की कोशिश की। आग एक ऐसे गोदाम में लगी थी जहां पुराने बिजली के सामान, कुर्सियां, सोफ़े और अन्य ज़रूरी सामान रखे हुए थे। सीआरपीएफ जवानों और टीआरसी कर्मचारियों की तैयारी ने दमकलकर्मियों के मौके पर पहुंचने तक आग को फैलने से रोकने में मदद की।